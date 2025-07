Nghệ sĩ solo và làn sóng vươn tầm quốc tế

Thống kê trên Spotify cho thấy từ đầu năm đến ngày 30-6, trong 30 ca khúc K-pop được phát nhiều nhất bên ngoài Hàn Quốc, có đến 19 bài đến từ nghệ sĩ solo.

Mẫu thức chung

Đáng chú ý, trong Top 10, có tới 9 bài hát do nghệ sĩ solo thể hiện. Điều này cho thấy khán giả toàn cầu đang ngày càng quan tâm hơn đến màu sắc cá nhân và câu chuyện riêng của từng nghệ sĩ, một sự dịch chuyển lớn so với mô hình nhóm thống trị trước đây.

Jennie (BlackPink) chính là ngôi sao sáng nhất trong danh sách năm nay. Ca khúc "Like Jennie" từ album solo "Ruby" dẫn đầu bảng xếp hạng, nữ nghệ sĩ này còn gây ấn tượng khi có tới 9 bài hát góp mặt, tất cả đều từ cùng album. Điều này đã chứng tỏ sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt âm nhạc đồng thời là minh chứng cho sức hút toàn cầu của Jennie với tư cách là nghệ sĩ độc lập.

Jin và J-Hope - 2 thành viên nổi bật của BTS - cũng khẳng định vị thế khi lần lượt góp mặt với loạt hit solo. "Don't say you love me" của Jin xếp thứ 2, còn J-Hope có tới 4 bài hát trong danh sách bao gồm: "Mona Lisa" (vị trí 4), "Sweet Dreams" (vị trí 6), "LV Bag" (vị trí 10) và "Killin' It Girl" (vị trí 16). Việc các thành viên BTS liên tục gặt hái thành công cá nhân cho thấy nhóm nhạc này không chỉ là một tập thể vững mạnh mà còn là nơi sản sinh ra nhiều nghệ sĩ độc lập tài năng.

Sự nổi bật này đang trở thành mẫu thức chung được các giọng ca showbiz Việt áp dụng. B.O.F là nhóm nhạc được thành lập sau show thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai", gồm 5 thành viên Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, Bùi Công Nam. Nhóm lấy cảm hứng từ hành trình xây dựng những nội lực, giúp một nam nghệ sĩ tỏa sáng trong lòng người hâm mộ. Thông qua đó, nhà sản xuất mong muốn mang đến hình ảnh mới mẻ của những chàng trai không ngại vượt thử thách để cháy với đam mê.

Ngày nhóm nhạc B.O.F ra mắt các dự án đều tạo nên những cơn dư địa đáng chú ý. Nhưng điều đáng nói, mỗi thành viên của B.O.F với các dự án cá nhân đều được khán giả đón nhận. Trong đó, Jun Phạm bắt tay cùng một trong những producer hot nhất hiện nay thực hiện dự án, được dự đoán "chất như nước cất". S.T Sơn Thạch dẹp mọi hoạt động biểu diễn để tập trung cho dự án cá nhân với nhiều hứa hẹn "đỉnh nóc". Bùi Công Nam hiện là cái tên được săn đón đến mức không có ngày nghỉ còn Kay Trần đúng nghĩa là "nhà sản xuất toàn năng với nhiều dự án chất lượng".

Concert “Anh trai say hi” tại Nhà hát Planet Hollywood (Mỹ) có sức chứa 7.000 khán giả phần nào khẳng định sự thành công của chương trình. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Kết nối toàn cầu

Xu hướng đáng chú ý hiện nay là việc hợp tác quốc tế, Jennie là một trong những nghệ sĩ solo nổi bật với loạt hợp tác gây tiếng vang. Trong album solo đầu tay "Ruby", cô đã kết hợp với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Dua Lipa, Dominic Fike, Doechii, Childish Gambino và Kali Uchis. Những màn kết hợp này vừa giúp định hình màu sắc âm nhạc mới mẻ cho Jennie, đồng thời giúp cô mở rộng thị trường khán giả, từ châu Á đến châu Âu và đặc biệt là nước Mỹ.

J-Hope cũng ghi dấu với các màn kết hợp cùng Pharrell Williams, Miguel và GloRilla. G-Dragon, một trong những biểu tượng tiên phong của K-pop toàn cầu, cũng ghi dấu ấn khi trở lại với "Too Bad" hợp tác cùng Anderson Paak, nghệ sĩ từng giành nhiều giải Grammy. Ca khúc này mang đậm màu sắc funky và R&B cổ điển nhưng vẫn đầy tính hiện đại, được giới phê bình đánh giá là một "cú bắt tay văn hóa" giữa Đông và Tây, giữa nghệ thuật thể nghiệm và thị hiếu đại chúng.

Dừng chân ở Top 3 cuộc thi "Sing! Asia 2025", DTAP và Phương Mỹ Chi hoàn thành sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới. Khẳng định nhạc Việt bước vào con đường kết nối toàn cầu không phải viển vông. Nếu "Lạc trôi" - một bản hit từng gây tiếng vang của Sơn Tùng M-TP, Phương Mỹ Chi và DTAP mang bản sắc âm nhạc Việt Nam nhưng với không gian giao thoa đầy hiện đại và tinh tế đến với khán giả quốc tế thì "Chopsticks" - một sáng tác mới mà DTAP và Phương Mỹ Chi kể về châu Á qua hình ảnh đôi đũa - thực sự chinh phục khán giả quốc tế.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện bó đũa trong văn hóa Việt, DTAP và Phương Mỹ Chi mở rộng hình tượng ấy thành thông điệp về sự đồng lòng, tình bạn và sức mạnh gắn kết giữa các quốc gia châu Á. Phần trình diễn sử dụng 5 ngôn ngữ gồm Việt, Trung, Thái, Nhật và Anh như một cách thể hiện sự đa dạng và giao thoa văn hóa.

Trước khi đến Mỹ, chuỗi concert "Anh trai say hi" đã tạo nên hiện tượng văn hóa âm nhạc 2024. Khi đưa concert "Anh trai say hi" xuất ngoại, nhà sản xuất chia sẻ "đây là bước đi chiến lược nhằm khẳng định năng lực tổ chức, chất lượng sản phẩm, tư duy toàn cầu của ê-kíp sáng tạo Việt".

Theo những người trong cuộc, nếu trước đây, nhóm nhạc hoạt động khá "gò bó" bởi sự lệ thuộc giữa các thành viên. Nay, điều này đã là dĩ vãng. Các nhóm nhạc sẽ cùng nhau xuất hiện khi cùng có điều kiện nhưng khi không thể cùng nhau, mỗi cá nhân sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.