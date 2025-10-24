Các nghệ sĩ trong Ban chấp hành Hội Sân khấu TP HCM thắp hương tiễn biệt NSƯT Minh Hoàng

Tối qua, các nghệ sĩ đồng nghiệp đã đến tham gia lễ tưởng niệm, cùng hát những bài ca cổ, trích đoạn cải lương tiếc thương NSƯT cải lương Minh Hoàng – người đã ra đi đột ngột sau thời gian chống chọi căn bệnh tim và phổi, hưởng dương 54 tuổi.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hà My viết: "Sáng nay em biết tin.Vậy là Tam Ca (NSƯT Minh Hoàng) của "Ngũ muội" đã đi thật rồi. Anh em mình đã gắn bó cùng nhau, quay video rất nhiều vở cải lương ở HTV. Cùng nhau gần 6 năm đứng chung sân khấu Nhà Hát Trần Hữu Trang. Không biết bao nhiêu là kỷ niệm. Bây giờ em xin phép đăng lại hình ảnh và vở cải lương mà anh thích nhất "Đối diện thương đau". Nhóm 5 anh em của mình giờ chỉ còn 4: NSND Trọng Phúc, NSND Tấn Giao, NSƯT Quốc Kiệt và em. Sẽ mãi nhớ về anh",

Nghệ sĩ Nhật Thanh tâm sự: "Một người em, một người bạn nghề và một người nghĩa tình. Thương tiễn em về nơi đất Phật, cầu nguyện hương hồn em ra đi thanh thãn… Mọi người nơi đây thương nhớ em".

NSƯT Kim Tử Long hát bài ca cổ tiễn biệt NSƯT Minh Hoàng

NSƯT Ngọc Đợi đã viết: "Anh trai của em ơi, tuồng đầu tiên em đạt giải "Chuông vàng vọng cổ", được diễn với anh, anh nói là ai hát đầu tiên với tôi sẽ còn phát triển thêm hơn nữa, dù là lời nói chơi của anh nhưng em cố gắng hết sức mình học và học mãi học đến khi nào không còn hát được nữa vẫn còn học.

Anh nói rằng nghề của mình nếu còn được đứng trên khấu phải tập cho mình cái đức. Có Tài không có Đức thì mau xuống lắm, cố gắng lên làm nghề bằng cái Tâm tổ nghiệp sẽ thương mình. Em xin kính tiễn anh của em về nơi đất Mẹ".

Từ trái sang: NSƯT Lê Trung Thảo, NSƯT Minh Hoàng, NSƯT Diễm Thanh và NSƯT đạo diễn Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang trong một chương trình biểu diễn phục vụ khán giả

NSND Trịnh Kim Chi đã tâm sự: "Tôi vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện điện thoại với Minh Hoàng trước hôm Giỗ Tổ vừa rồi… Minh Hoàng cười nói: "Sợ kỳ này gặp, chị không nhận ra em đâu…" – mà đúng thật, Minh Hoàng ốm đi nhiều quá, khiến tôi và mọi người xót xa và lo lắng cho sức khỏe của em…

Vậy mà giờ đây, mọi người phải xa em thật rồi… Một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu – đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ở nơi xa ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn từng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người em nhe! Lớp đạo diễn K1- Hội Sân khấu TP HCM luôn nhớ và thương em… thương nhiều lắm".

NSƯT Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, chia sẻ, tối 29-9, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, vở diễn "Giấc mộng đêm xuân" đã diễn ra thành công rực rỡ. Khán phòng chật kín khán giả, bầu không khí sôi động và những tràng pháo tay vang dội đã minh chứng cho tình yêu nồng nhiệt của công chúng dành cho nghệ thuật Cải lương, trong đó có sự tham gia của NSƯT Minh Hoàng.

"Những ngày dù bệnh nặng nhưng anh vẫn đến sàn tập, làm việc chăm chỉ với mọi người trong dự án dàn dựng tác phẩm "Lửa Sài Gòn" do NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn, anh là trợ lý. Tinh thần lao động nghệ thuật của NSƯT Minh Hoàng là tấm gương sáng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo".

NSƯT Minh Hoàng (giữa) trong bảng quảng cáo vở cải lương "San hô đỏ"

NSƯT Lê Tứ và NSƯT Minh Hoàng

NSƯT Minh Hoàng đang theo học lớp đào tạo đạo diễn sân khấu tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Sân khấu TP HCM tổ chức dưới sự hướng dẫn của NSND Trần Ngọc Giàu