Vĩnh biệt nhà văn Đỗ Kim Cuông, "người lính của chữ nghĩa"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt nhà văn Đỗ Kim Cuông, "người lính của chữ nghĩa"

Thanh Hiệp (ảnh Hôi Nhà văn VN)

(NLĐO) – Nhà văn Đỗ Kim Cuông, được mệnh danh là người lính của chữ nghĩa và gắn bó với văn hóa đối với những tác phẩm văn chương mà ông đã sáng tác


Nhà văn Đỗ Kim Cuông qua đời, thọ 74 tuổi - Ảnh 1.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông

Vào lúc 6 giờ sáng 23-10, nhà văn Đỗ Kim Cuông đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại hành trình 74 năm của một đời cầm bút kiên trung, nhân hậu và đầy trăn trở với con người, với xã hội.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông viết để chống lại sự lãng quên

Nếu chỉ gặp ngoài đời, nhiều người sẽ thấy ở ông một con người điềm đạm, hiền lành, gần như lặng lẽ trước những ồn ào của thế giới. Nhưng trong văn chương, Đỗ Kim Cuông là một "người lính" đúng nghĩa — người lính trong chiến tranh và người lính giữa thời bình.

Ông chiến đấu bằng ngòi bút, viết để chống lại sự lãng quên và vô cảm, để phản kháng những giả dối, ác độc đang len lỏi trong đời sống con người hiện đại. Văn chương của ông không gào thét, không hô hào, mà là những tiếng nói trầm tĩnh, nhân bản, ẩn chứa nỗi đau của người từng chứng kiến mất mát và luôn tin vào phần sáng trong con người.

Một đời tận hiến cho văn chương và công tác văn hóa

Nhà văn Đỗ Kim Cuông (sinh năm 1951), quê ở Thái Bình, là một cây bút trưởng thành từ môi trường văn nghệ cách mạng, luôn giữ cho mình ngọn lửa sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người cầm bút.

Ông còn được biết đến qua các bút danh: Đỗ Hồng Hà, Trà Lý, Trâm Anh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, từng giữ nhiều trọng trách trong công tác văn hóa – nghệ thuật: Nguyên Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa – Tổng Biên tập Tạp chí Nha Trang. Nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông qua đời, thọ 74 tuổi - Ảnh 2.

Tấc phẩm của nhà văn Đỗ Kim Cuông

Ông hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Ông sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội, nơi ông vẫn lặng lẽ sáng tác, đọc và dõi theo đời sống văn chương đến những ngày cuối cùng.

Đỗ Kim Cuông và những trang viết mang sức nặng nhân văn

Trong gần bốn thập niên cầm bút, Đỗ Kim Cuông để lại một di sản quý giá với hàng loạt tác phẩm có sức ám ảnh sâu sắc: Người đàn bà đi trong mưa (1987); Một nửa đại đội (1988); Hai người còn lại (1989); Thung lũng tử thần (1990); Miền hoang dã (1991); Vùng trời ảo mộng (1993); Chuyện tình ở biển, Mảnh sân sau u ám (1993); Tự thú của người gác rừng (1996); Giáp ranh (1996); Cát trắng (1997); Đêm ngâu (1999); Người dị hình (2000); Thủ lĩnh vùng sông Tô (2001); Nửa vành trăng khuyết….

Trong từng tác phẩm, ông luôn đặt con người giữa những thử thách khốc liệt của chiến tranh, của thân phận và của lòng người. Ở đó, vẫn le lói niềm tin vào sự tử tế, vào tình yêu, vào bản năng hướng thiện dù cuộc sống nhiều khi nghiệt ngã.

Ông từng chia sẻ: "Nhà văn không thể chỉ kể chuyện cho vui, mà phải đi tìm sự thật phía sau những điều tưởng chừng hiển nhiên".

Câu nói ấy là kim chỉ nam cho toàn bộ hành trình cầm bút của ông.

Giải thưởng và sự ghi nhận với nhà văn Đỗ Kim Cuông

Ngòi bút tận hiến của Đỗ Kim Cuông được khẳng định bằng nhiều giải thưởng giá trị: Giải A cuộc thi sáng tác văn học do Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng tổ chức (1995); Giải A cuộc thi truyện vừa do Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí Tác phẩm mới tổ chức (1998); Giải "Cây bút vàng" do Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí Văn nghệ Công an nhân dân trao tặng (1998)….

Nhà văn Đỗ Kim Cuông qua đời, thọ 74 tuổi - Ảnh 3.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông

Dù không ưa xuất hiện nơi ồn ào, nhà văn Đỗ Kim Cuông vẫn luôn được đồng nghiệp và độc giả trân trọng. Với ông, văn chương là nghề của lương tâm, là nơi con người nói với con người bằng sự trung thực và thấu hiểu.

Giờ đây, ông đã dừng lại sau hành trình dài nhiều gian khó. Nhưng những "nửa vầng trăng khuyết", những "người gác rừng", "người dị hình", "mảnh sân sau u ám"… vẫn sẽ còn ở lại — như chứng nhân cho một thời và một nhân cách cầm bút.

Vĩnh biệt nhà văn Đỗ Kim Cuông, người đã sống trọn vẹn với chữ, với người, với đất nước. Ông ra đi thanh thản, để lại sau lưng những trang viết ấm nóng lương tri, để những người ở lại vẫn có thể tìm thấy trong văn chương của ông một chỗ dựa tinh thần, một ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ của niềm tin vào con người.


Tin liên quan

Vĩnh biệt Đại tá, Nhà văn Ngô Vĩnh Bình

Vĩnh biệt Đại tá, Nhà văn Ngô Vĩnh Bình

(NLĐO) - Đại tá, nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học Ngô Vĩnh Bình, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn đọc

Hồng Vân, Thoại Miêu, Nguyễn Thị Minh Ngọc xúc động khi nhớ về cố nhà văn – tác giả Ngọc Linh

(NLĐO) – Những lát cắt tinh tế từ di sản văn chương và sân khấu của cố nhà văn - tác giả Ngọc Linh sẽ được làm thành phim

Đỗ Kim Cuông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo