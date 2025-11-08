Nhà thơ Lê Minh Quốc sinh năm 1959, quê ở TP Đà Nẵng. Năm 1977, ông nhập ngũ và trở thành quân tình nguyện hoạt động tại chiến trường Campuchia. Ra quân năm 1983, ông trở thành sinh viên Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM (niên khóa 1983-1987).

Từ năm 1988, ông là phóng viên Báo Phụ Nữ TP HCM; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện tại, ông là Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn TP HCM (nhiệm kỳ 2020-2025). Ông cũng là cộng tác viên thân hữu của Báo Người Lao Động.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu (thứ 4 từ trái sang), nhà thơ Lê Minh Quốc (thứ 5 từ phải sang) nhận “Mai Vàng nhân ái” và “Mai Vàng tri ân” (Ảnh: TẤN THẠNH)

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu sinh năm 1945, từng được các thầy cô nổi tiếng như: NSND Phùng Há, NSND Năm Châu, Duy Lân, Kim Cúc, Chín Trích, Năm Cơ… truyền nghề. Bà thành danh từ năm 1974, khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP HCM), được chọn về đoàn Dạ Lý Hương của ông bầu Diệp Nam Thắng.

Bà được giới chuyên môn đánh giá là "cô đào trẻ của đợt sóng mới". Trong sự nghiệp cải lương, các vai diễn của bà đều để lại ấn tượng đậm nét trong các tác phẩm: "Hòn đảo Thần Vệ Nữ", "Đôi mắt tình yêu", "Khói sóng Tiêu Tương", "Vợ và tình", "Sân khấu về khuya", "Màu xanh mái tóc"...

Nhận quà từ chương trình "Mai Vàng tri ân", nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: "Tôi rất bất ngờ và cũng rất tự hào vì đến nay Giải Mai Vàng đã qua hơn 3 thập kỷ vẫn phát triển không ngừng. Tôi rất vinh dự, xin cảm ơn!". Nhà thơ đã đọc thơ gửi tặng Giải Mai Vàng.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu không giấu được sự xúc động khi nhận "Mai Vàng nhân ái", bà đã gửi lời cảm ơn bằng câu vọng cổ "Bên cầu dệt lụa". Dù tuổi cao, bà vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, nhận được sự khen ngợi.