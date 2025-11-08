HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu và nhà thơ Lê Minh Quốc nhận "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân"

M.Khuê

Buổi trao tặng quà diễn ra trong Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hướng đến Giải Mai Vàng lần thứ 31" diễn ra ngày 7-11, tại trụ sở Báo Người Lao Động

Nhà thơ Lê Minh Quốc sinh năm 1959, quê ở TP Đà Nẵng. Năm 1977, ông nhập ngũ và trở thành quân tình nguyện hoạt động tại chiến trường Campuchia. Ra quân năm 1983, ông trở thành sinh viên Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM (niên khóa 1983-1987).

Từ năm 1988, ông là phóng viên Báo Phụ Nữ TP HCM; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện tại, ông là Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn TP HCM (nhiệm kỳ 2020-2025). Ông cũng là cộng tác viên thân hữu của Báo Người Lao Động.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu và nhà thơ Lê Minh Quốc nhận "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu (thứ 4 từ trái sang), nhà thơ Lê Minh Quốc (thứ 5 từ phải sang) nhận “Mai Vàng nhân ái” và “Mai Vàng tri ân” (Ảnh: TẤN THẠNH)

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu sinh năm 1945, từng được các thầy cô nổi tiếng như: NSND Phùng Há, NSND Năm Châu, Duy Lân, Kim Cúc, Chín Trích, Năm Cơ… truyền nghề. Bà thành danh từ năm 1974, khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP HCM), được chọn về đoàn Dạ Lý Hương của ông bầu Diệp Nam Thắng.

Bà được giới chuyên môn đánh giá là "cô đào trẻ của đợt sóng mới". Trong sự nghiệp cải lương, các vai diễn của bà đều để lại ấn tượng đậm nét trong các tác phẩm: "Hòn đảo Thần Vệ Nữ", "Đôi mắt tình yêu", "Khói sóng Tiêu Tương", "Vợ và tình", "Sân khấu về khuya", "Màu xanh mái tóc"...

Nhận quà từ chương trình "Mai Vàng tri ân", nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: "Tôi rất bất ngờ và cũng rất tự hào vì đến nay Giải Mai Vàng đã qua hơn 3 thập kỷ vẫn phát triển không ngừng. Tôi rất vinh dự, xin cảm ơn!". Nhà thơ đã đọc thơ gửi tặng Giải Mai Vàng.

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu không giấu được sự xúc động khi nhận "Mai Vàng nhân ái", bà đã gửi lời cảm ơn bằng câu vọng cổ "Bên cầu dệt lụa". Dù tuổi cao, bà vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, nhận được sự khen ngợi. 

Tin liên quan

Lê Minh Quốc đa tài và đa tình

Lê Minh Quốc đa tài và đa tình

Từ đầu năm 2017 đến nay, nhà thơ Lê Minh Quốc đã làm được một “kỷ lục” khi xuất bản cùng lúc loạt tác phẩm mới: Cùng với “Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin” của NXB Hội Nhà văn và Văn Lang Book ấn hành, độc giả yêu mến anh có thể tìm đọc: “Ngày sống đời thơ” (bút ký, NXB Văn học), “Tình ta đang nhảy rock” (tùy bút về hôn nhân gia đình), “Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên” (tùy bút về lối sống, Phương Nam và NXB Hội Nhà văn), “Lắt léo tiếng Việt” (nghiên cứu, NXB Trẻ), “Chuyện tình các danh nhân” (biên soạn, NXB Tổng hợp TP HCM tái bản), để càng hiểu thêm về một nhà thơ xứ Quảng Nam đa tài và… đa tình.

Lê Minh Quốc - Tình yêu nồng nàn dành cho tiếng Việt

Xuất phát từ tình yêu, mong muốn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và làm cho tiếng nói ấy trở nên giàu đẹp hơn, không chỉ là công việc của riêng ai. Với nhà thơ Lê Minh Quốc, ông đã gửi gắm tình cảm nồng nàn ấy thông qua bộ sách "Văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt" (NXB Tổng hợp TP HCM - 2021).

Tùy bút làm cha ở tuổi 60 của nhà thơ Lê Minh Quốc

Nhà thơ Lê Minh Quốc vừa ra mắt tập sách "Từng ngày ba mẹ thở theo con" ghi lại tỉ mỉ hành trình làm cha lần đầu tiên ở tuổi 60.

hội nhà văn việt nam hội nhà báo Việt Nam Mai Vàng tri ân Mai Vàng nhân ái nhà thơ Lê Minh Quốc nghệ sĩ Trang Bích Liễu đoàn Dạ Lý Hương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo