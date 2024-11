Nghệ sĩ trẻ 52Hz xuất hiện trên quảng trường thời đại New York

Hình nghệ sĩ Việt 52Hz ở quảng trưởng thời đại New York

Được yêu mến qua Tan, now she don't,... 52Hz (Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999 tại Hải Phòng) là cái tên đang gây chú ý hiện nay với những khán giả hay nghe nhạc indie. Hình ảnh 52Hz xuất hiện trên quảng trường thời đại New York (52Hz là nghệ sĩ trẻ đại diện trong chiến dịch EQUAL của Spotify) thu hút sự chú ý.

52Hz nói: "Việc được đại diện cho EQUAL Vietnam xuất hiện tại quảng trường thời đại thật sự là một áp lực dưới vai trò động lực trong quá trình làm nhạc của 52Hz. Càng kết nối được với nhiều khán giả, đón nhận nhiều niềm vinh dự và sự yêu thương của công chúng, 52Hz càng ý thức được rõ hơn về trách nhiệm của mình trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Sức nặng của việc phải tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tinh tế hơn, tốt hơn những gì 52Hz và team đã làm càng lúc càng lớn, nhưng đồng thời cũng cho mình cơ hội để tiếp tục khám phá và khai thác "chất xám" của chính mình, phá bỏ giới hạn của bản thân và hướng tới một bản thể tốt hơn trong tương lai".

Lấy nghệ danh là tần số của cá voi, 52Hz cho biết cô từng có khoảng thời gian cảm thấy mình rất cô độc. Bắt đầu từ Tan, nữ nghệ sĩ trẻ này dần được khán giả yêu mến, âm nhạc của 52Hz như một cái ôm ấm áp dành cho rất nhiều người gặp áp lực, căng thẳng với cuộc sống hiện đại.

Niềm tự hào của nghệ sĩ trẻ

Trước đó, 52Hz từng tin rằng mình không có duyên với âm nhạc và cố gắng quên đi nó dù được sinh ra trong một gia đình nhiều người làm nghệ thuật khi mẹ là giáo viên thanh nhạc, anh trai là một music producer có tiếng (Đoàn Minh Vũ). Giọng ca sinh năm 1999 đã từng là một nhân viên văn phòng, ngay cả khi vừa tập tành viết nên ca khúc Tan (cùng RIO).

52Hz chia sẻ khoảnh khắc ngay khi Tan trở nên viral, nhanh chóng leo top 50 bản nhạc thịnh hành nhất của Spotify khiến cô rất bất ngờ. Khi đó, một động lực thôi thúc cô gái trẻ hãy mạnh mẽ đối diện với đam mê của mình, 52Hz quyết định dừng công việc văn phòng, tập trung tối đa cho âm nhạc. Với sự đồng hành, cổ vũ của RIO - vừa là người yêu vừa là người dạy 52Hz viết những nốt nhạc đầu tiên - nữ ca sĩ cho ra mắt tiếp các ca khúc: Mê Cung Tình Yêu, Đợi, now she don't,... đều nhận về những phản hồi tích cực và liên tục đạt những con số ấn tượng về streaming trên nền tảng nhạc số.

52Hz chia sẻ rằng những ý tưởng viết nhạc của cô có thể đến từ bất kỳ điều gì trong cuộc sống và cô sẽ bắt tay vào làm ngay: "Có những lúc mình đang nằm ngủ, mình đã nhắm mắt vào rồi nhưng không hiểu sao nó như có một dòng điện ở trong đầu mình. Mình gọi Rio bảo: 'Ông ngồi dậy cầm cái đàn ra đây cho tôi','Ông làm cho tôi cái beat như này, chắc chắn là tôi sẽ ra bài hay'. Mình cảm thấy may mắn khi trong hành trình theo đuổi đam mê này, mình có được nhóm bạn làm nhạc, Rio là leader của team, mình được gọi nôm na là artist, producer Minsicko, Phương Xương Vĩnh guitarist và supervisor uy tín là anh trai mình".