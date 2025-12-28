Nghệ thuật múa Việt Nam 2025 hướng tới những giá trị bản sắc và khát vọng phát triển

Các giải thưởng đã được trao tại lễ tổng kết của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Sáng 28-12, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết năm 2025 và trao tặng thưởng cho những tác phẩm tiêu biểu, các nghệ sĩ múa, biên đạo múa trong cả nước.

Năm 2025 đi qua với những dấu mốc đặc biệt của lịch sử dân tộc: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong dòng chảy kỷ niệm ấy, nghệ thuật múa – bằng ngôn ngữ hình thể giàu cảm xúc – đã khẳng định vị thế không thể thay thế của mình trong đời sống tinh thần xã hội, như một "ký ức sống" của lịch sử và một biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa Việt Nam.

Vai trò trụ cột của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 cho thấy Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị – xã hội – nghề nghiệp, mà còn chủ động thích ứng với bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc thống nhất sáp nhập, trở thành tổ chức thành viên trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện tinh thần đồng thuận cao và trách nhiệm chính trị của giới nghệ sĩ múa đối với vận mệnh chung của đất nước.

Song song đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn cho đội ngũ làm công tác Hội được triển khai bài bản, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển lâu dài của ngành múa trong giai đoạn mới. NSƯT Huỳnh Nhật Danh - đại diện chi hội nghệ sĩ múa TP Cần Thơ - từng chia sẻ: "Năm 2025 Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã tạo mọi điều kiện để các thế hệ người làm công tác hội, các biên đạo múa ở các tỉnh thành trong cả nước phát huy tài năng, ươm mầm cho công tác đào tạo để gầy dựng một nguồn nhân lực mới, giàu tính sáng tạo và hướng đến những hình thức dàn dựng múa mới mẻ. Thành quả đó là sự quyết tâm cao độ và tấm lòng hướng đến việc trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ làm chủ nghệ thuật Nước nhà trong kỷ nguyên mới".

Các giải thưởng đã được trao cho các cá nhân tại Lễ tổng kết của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Sáng tạo từ cội nguồn: Khi nghệ sĩ "đi vào đời sống"

Một trong những điểm nhấn nổi bật của hoạt động Hội năm 2025 là các chương trình thâm nhập thực tế và trại sáng tác. Những chuyến đi đến Lào Cai, Đắk Nông hay các làng bản vùng sâu, vùng xa không chỉ là hành trình khảo sát văn hóa, mà còn là quá trình "đi vào đời sống" của nghệ sĩ múa. Từ phong tục, tập quán, lao động và sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Hà Nhì, H'Mông, Dao, Mạ, M'nông…, chất liệu văn hóa bản địa đã được chắt lọc, chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật múa đương đại, giàu bản sắc và sức sống .

Trại sáng tác múa năm 2025 tại Vũng Tàu với hơn 30 kịch bản mới hoàn thành là minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ của đội ngũ nghệ sĩ múa cả nước.

BALLET KIỀU" cùng 5 tác phẩm ở thể loại Kịch múa được Vinh danh trong 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn tiêu biểu, xuất sắc "Sống mãi với thời gian" sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, sáng nay 30/11/2025

Không dừng lại ở sáng tác, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác đào tạo và hội nhập. Hai lớp tập huấn nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa tại Ninh Bình và Đắk Nông đã tạo diễn đàn học thuật thiết thực, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành múa .

Ở bình diện đối ngoại, việc cử đoàn nghệ sĩ tham gia chuỗi hoạt động văn hóa tại Mã Nhĩ Khang (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã mở rộng không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua các tác phẩm múa mang đậm bản sắc dân tộc.

Nhìn lại nửa thế kỷ: Một "cột mốc" tư duy của nghệ thuật múa

Đặc biệt, chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền nghệ thuật múa Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất là điểm sáng có ý nghĩa chiến lược. Từ việc bình chọn 50 tác phẩm múa tiêu biểu, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, đến biên soạn tuyển tập "Nghệ thuật múa Việt Nam từ các góc nhìn (1975–2025)", Hội đã tạo nên một không gian đối thoại học thuật nghiêm túc, đa chiều, giúp ngành múa nhìn lại quá khứ, đánh giá hiện tại và định hình tương lai .

Việc ứng dụng nền tảng số với video "Tay trong tay tỏa sáng tương lai" và Vietnam Dance Week 2025 cho thấy nỗ lực tiếp cận giới trẻ, mở rộng công chúng và thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại của nghệ thuật múa trong kỷ nguyên số.

Niềm vui của các nghệ sĩ múa trên toàn quốc khi nhận bằng khen, đánh giá chính xác của Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Nhìn tổng thể, năm 2025 không chỉ là một năm tổng kết, mà còn là "bản lề" quan trọng, nơi nghệ thuật múa Việt Nam khẳng định bản lĩnh, vai trò và khát vọng vươn lên. Trong dòng chảy phát triển của đất nước, nghệ thuật múa không đứng bên lề, mà tiếp tục đi cùng – và trong nhiều khoảnh khắc, đi trước – để soi đường cho sự phát triển của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.



