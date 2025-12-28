HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025?

Thùy Trang

(NLĐO) - Tùng Dương sở hữu 2 đề cử tại giải Mai Vàng 31-2025 ở hai hạng mục "Nam ca sĩ và MV được yêu thích nhất" (MV "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai").

Tùng Dương - ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 1.

Tùng Dương là ứng viên sáng giả của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Ở đường đua đến lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, ca sĩ Tùng Dương có nhiều cơ hội chiến thắng khi cái tên Tùng Dương vốn dĩ được thừa nhận là "thương hiệu mạnh khó thay thế" của thị trường nhạc Việt.

Giọng hát của Tùng Dương chinh phục được mọi đối tượng khán giả và vì vậy, việc Tùng Dương có mặt tại danh sách ứng viên giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do báo Người Lao Động tổ chức, là điều hiển nhiên.

Và ở cả hai hạng mục "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" hay ở hạng mục "MV được yêu thích nhất" (dành cho MV "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai"), Tùng Dương đều nắm giữ cơ hội chiến thắng. Và kết quả đó (ở đây là trường hợp giả định) hoàn toàn xứng đáng với sự ghi nhận của khán giả.

Tất nhiên, ở mỗi cuộc đua, sự bất ngờ luôn hiện hữu và không ai có thể đoán được ở chặng nước rút, ứng viên nào sẽ có chiến lược hữu ích, đủ để bứt phá.

Thế nên, chỉ đến khi Lễ trao giải Mai Vàng 31-2025 diễn ra, khán giả mới có thể biết được chính xác ứng viên chiến thắng. Song, Tùng Dương cũng sở hữu những ưu thế nổi bật, đủ để thấy chiến thắng của Tùng Dương hoàn toàn xứng đáng.

Tùng Dương với những mốc son nổi bật

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 2.

Tùng Dương nổi bật với Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Năm 2024-2025 có thể xem là giai đoạn thăng hoa đặc biệt của Tùng Dương. Album Multiverse cùng chuỗi dự án sân khấu cho thấy một nghệ sĩ đã vượt qua nhu cầu khẳng định bản thân để bước vào thời kỳ "hát vì giá trị". Ở đó, người nghe không chỉ bắt gặp một giọng hát kỹ thuật, mà còn là những lát cắt của chiêm nghiệm sống - từ cô đơn, tổn thương đến tái sinh và hòa giải nội tâm.

Ở tuổi ngoài 40, khi nhiều ca sĩ cùng thế hệ đã chọn sự an toàn, Tùng Dương lại thể nghiệm nhiều hơn. Không phải đi tìm những cái mới để "trưng trổ" mà khẳng định có thể thích nghi với mọi thị phần, như một cách bước sang một chương mới của sự nghiệp bằng tinh thần "tái sinh". Ở Tùng Dương, khán giả nhìn thấy sự bền bỉ trong đời sống âm nhạc bằng những sản phẩm giàu hàm lượng nghệ thuật cùng một lựa chọn nhất quán: dấn thân với âm nhạc tử tế.

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 3.

Tùng Dương luôn có những sáng tạo độc đáo

Không ngẫu nhiên khi nhiều ca khúc của anh trong thời gian vừa qua đã chạm được cảm xúc của khán giả trẻ - thế hệ vốn quen với nhịp sống nhanh và thị hiếu giải trí tức thời. Giữa thị trường âm nhạc thiên về hình ảnh và trào lưu, Tùng Dương chọn cách đi ngược dòng: chậm rãi, sâu sắc và đầy trách nhiệm.

Có lẽ điều khiến Tùng Dương khác biệt nhất chính là tinh thần không thỏa hiệp. Anh không chấp nhận lặp lại chính mình, không ngại thử nghiệm, cũng không sợ bị đặt ngoài guồng quay thị trường. Trong từng dự án, người ta luôn thấy một Tùng Dương mới - đôi khi gai góc, đôi khi lắng đọng, nhưng luôn thật.

Tùng Dương - Khi một giọng ca không chỉ hát cho mình

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 4.

Tùng Dương- khi không còn hát cho mình

Giữa bức tranh âm nhạc Việt nhiều biến động, Tùng Dương hiện diện như một mốc neo. Ở đó, nghệ thuật không phải là cuộc đua thành tích, mà là hành trình bền bỉ của một người nghệ sĩ chọn sống trọn vẹn với đam mê và trách nhiệm. Và có lẽ, chính vì vậy mà sau hơn hai thập niên, anh vẫn đứng đó - không chỉ là một ca sĩ nổi bật, mà là một giá trị.

Sự nổi bật của Tùng Dương còn nằm ở việc anh linh hoạt với guồng quay của thời thế. Không chỉ có giọng hát hay, tư duy âm nhạc của Tùng Dương vang lên như một mạch nối - nối thế hệ đi qua chiến tranh với lớp trẻ lớn lên trong hòa bình. Không bi lụy, không lên gân khẩu hiệu, anh kể câu chuyện lịch sử bằng cảm xúc rất người, để người trẻ có thể lắng nghe và tự tìm thấy mình trong đó.

Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 5.

Tùng Dương xứng đáng với mọi sự tôn vinh

Bên cạnh âm nhạc, Tùng Dương cũng được nhìn nhận là nghệ sĩ của cộng đồng. Những hoạt động thiện nguyện, các dự án xã hội anh tham gia không mang tính phô trương mà lặng lẽ, bền bỉ - đúng như cách anh làm nghề.

Ở thời điểm mà hình ảnh nghệ sĩ dễ bị hòa tan trong mạng xã hội, sự kiên định ấy giúp Tùng Dương giữ được một vị thế riêng: không cần "nóng", vẫn nổi bật.

