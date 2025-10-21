Nghẹt thở hành trình truy bắt ‘người rừng’ gần ngôi miếu hoang trên đỉnh Phia Oắc

Tội phạm hình sự luôn để lại những góc khuất. Từ những vụ án mạng gây chấn động, đến các chuyên án trộm cắp, lừa đảo tinh vi, tất cả đều là những bài toán hóc búa thách thức công lý. Đằng sau ánh đèn phòng hỏi cung và những trang hồ sơ dày cộp, là cuộc đấu trí bền bỉ, là những đêm trắng lần theo manh mối mong manh của các chiến sĩ công an.

Loạt bài "Lật lại hồ sơ những vụ kỳ án" sẽ đưa độc giả bước vào thế giới phía sau của những vụ án đó, nơi sự mưu trí và lòng dũng cảm là vũ khí sắc bén nhất để vạch trần tội ác.

Những vụ tấn công bí ẩn

Đỉnh Phia Oắc (xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng) có độ cao 1.931m so với mực nước biển, được mệnh danh là “nóc nhà” thứ 2 của Cao Bằng. Những năm gần đây, có rất nhiều du khách tới đỉnh Phia Oắc săn mây, ngắm cảnh núi non hùng vĩ.

Thế nhưng, giữa đại ngàn tĩnh mịch, gần khu vực miếu hoang trên đỉnh núi, liên tục xảy ra các vụ tấn công bí ẩn, gieo rắc nỗi sợ cho người dân và du khách đặt chân tới nơi này.

Trên đỉnh Phia Oắc, "nóc nhà" thứ 2 của Cao Bằng. Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Chiều 25/10/2022, như thường lệ, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) một mình đi tuần tra quanh khu vực miếu hoang trên đỉnh Phia Oắc.

Bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt từ trong rừng xông ra chặn đường, hỏi ông Tuấn đi đâu. Chưa kịp trả lời, ông Tuấn đã bị người đàn ông đó dùng đá tấn công liên tiếp với lực rất mạnh. Trong cơn hoảng loạn, ông cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị đuổi theo. May mắn, khi tới trạm canh gác số 2, ông Tuấn gặp 2 cán bộ đang làm nhiệm vụ và được kịp thời giúp đỡ. Với thương tích 13% cùng chấn động tâm lý nặng nề, ông Tuấn không thể tiếp tục công việc.

“Bị tấn công bất ngờ, tôi vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Người đàn ông đó dùng đá đánh liên tiếp vào người, khiến tôi bị thương rất nặng, tưởng như không thể giữ được mạng sống”, ông Tuấn run rẩy nhớ lại.

Miếu hoang trên đỉnh Phia Oắc. Ảnh: ANTV

Ngày 26/10/2022, ông Tuấn đến Công an huyện Nguyên Bình (cũ), tỉnh Cao Bằng trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khẩn trương tiếp cận hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Khi lực lượng công an tới hiện trường, chỉ còn chiếc xe máy của nạn nhân nằm chỏng chơ bên vách đá, còn hung thủ đã biến mất, không để lại dấu vết. Manh mối duy nhất là lời khai mơ hồ của nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn: Đối tượng tấn công là nam giới, mặc quần áo rằn ri, đội mũ tai bèo.

Cơ quan điều tra đặt ra 3 giả thiết: Đối tượng tấn công không quen biết nạn nhân, là kẻ phạm pháp bị phát hiện nên tấn công để tẩu thoát; Là người quen của nạn nhân, do mâu thuẫn cá nhân với nạn nhân nên lợi dụng rừng núi vắng vẻ để thực hiện hành vi phạm tội; Tấn công với mục đích cướp tài sản.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy, nạn nhân là người sống ôn hòa, không có thù oán với ai và không quen biết hung thủ. Tài sản của nạn nhân cũng không bị mất. Người dân quanh khu vực cũng không biết đối tượng này. Do đó, cảnh sát nhận định, hung thủ không phải là người địa phương.

Lực lượng chức năng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích kẻ tấn công. Công tác điều tra bộc lộ nhiều khó khăn do khu vực miếu hoang nằm trên núi cao. Không gian rộng lớn cùng địa hình phức tạp, khiến việc truy lùng đối tượng trở thành thử thách rất lớn.

Các trinh sát tỏa ra nhiều hướng, rà soát từng khu vực nghi vấn, nhưng mọi dấu vết dường như tan biến vào hư không.

Khi vụ tấn công đầu tiên chưa có lời giải, vụ tấn công khác lại xảy ra khiến người dân và du khách thêm hoang mang, lo sợ trước sự xuất hiện của một kẻ nguy hiểm đang lẩn trốn đâu đó giữa núi rừng Phia Oắc hoang vu.

Trung tá Dương Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng (PV - chức vụ trước sáp nhập) cho biết, thời điểm đó, việc tìm kiếm và truy bắt đối tượng rất khó khăn do thông tin quá ít ỏi. Cùng lúc đó, người dân đi qua khu vực miếu hoang cũng nhiều lần bị tấn công, thường là ném đá. Đối tượng bị tấn công chủ yếu là phụ nữ.

Ngày 5/5/2023, cơ quan Công an tiếp tục nhận tin báo về một vụ tấn công bất ngờ xảy ra trên đỉnh núi Phia Oắc.

Người trình báo là ông Nguyễn Văn Ba (SN 1986, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, nay là xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên), là tài xế xe khách.

Theo trình báo, sáng cùng ngày, ông Ba điều khiển xe chở đoàn khách du lịch lên đỉnh núi Phia Oắc để thắp hương tại ngôi miếu hoang.

Khoảng 12h15, khi đoàn di chuyển ra về, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện trên đồi cây cạnh miếu hoang, cách xe khoảng 10m. Người này dùng những hòn đá lớn, ném thẳng vào xe khách với lực rất mạnh khiến kính chắn gió phía trước xe (kính lái) bị nứt vỡ; ô kính thứ nhất phía sau ghế lái rơi hoàn toàn; thân xe xuất hiện nhiều vết mài xước do bị đá ném trúng.

Trước tình huống nguy cấp, ông Ba lập tức điều khiển xe rời đi để đảm bảo an toàn cho du khách trên xe và tới trình báo sự việc tại cơ quan công an.

Xe chở khách du lịch đến núi Phia Oắc bị ném đá vỡ kính. Ảnh: TL

Hung thủ lộ diện

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công, đặc biệt khi nạn nhân là đoàn du khách đến tham quan tại địa phương, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đã lập tức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Các tổ trinh sát, kỹ thuật hình sự tinh nhuệ đã được huy động đến hiện trường.

Manh mối quan trọng do người dân cung cấp đã mở ra hướng đi mới cho vụ án: Đoạn video ghi lại hình ảnh một đối tượng lạ mặt, mặc áo rằn ri xanh, đi dép quai đen, mang theo dao, thường xuất hiện quanh khu vực miếu hoang trên đỉnh Phia Oắc.

Cơ quan điều tra xác định, đây là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và cố ý hủy hoại tài sản đã xảy ra bởi các đặc điểm nhận dạng đều trùng khớp với lời khai của các nạn nhân trong 2 vụ án trên.

Dù chưa thể làm rõ động cơ và mục đích của đối tượng, nhưng có thể xác định, hung thủ có hành vi ngăn cản người khác đến thắp hương, làm lễ tại miếu hoang trên đỉnh Phia Oắc.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng như xếp đá thành từng đống nhỏ để trên đồi cây, dựng các điểm ẩn nấp bằng cây cối và đá gần khu vực miếu để quan sát, rải những hòn đá to ra mặt đường lên đỉnh núi nhằm cản trở các phương tiện đi lên trên.

Đối tượng rải đá ra đường, cản trở phương tiện lên trên núi. Ảnh: CACC

Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Ban chuyên án cử trinh sát rà soát, xác minh tất cả những người trong độ tuổi từ 35 đến 60 trên địa bàn xung quanh đỉnh Phia Oắc, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận. Đồng thời, các tổ trinh sát tổ chức mật phục thường xuyên quanh khu vực miếu hoang, nhằm quan sát và xác định đối tượng liên quan.

Qua rà soát thông tin, nhiều người dân cho biết đối tượng thường sinh sống quanh khu vực miếu hoang và thỉnh thoảng có người đi rừng vô tình bắt gặp. Đối tượng cũng từng xuống chợ để mua một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát phát hiện một số hình ảnh khi đối tượng di chuyển xuống khu vực đường quốc lộ để mua những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Từ nguồn thông tin của các bị hại cũng như thông tin do người dân cung cấp, đối tượng thường hay ngồi ẩn nấp ở rừng cây gần khu vực miếu hoang và ném đá những người đến chơi, thắp hương tại miếu, nhất là các ngày mùng 1 âm lịch và 15 âm lịch hàng tháng.

Qua quá trình điều tra, đối tượng gây án được xác định là Nông Văn Thực (SN 1969). Thực đã lang thang trên núi Phia Oắc từ năm 2020.

Cuộc truy bắt “người rừng” trên đỉnh Phia Oắc

Ngay sau khi xác định được danh tính đối tượng gây ra các vụ tấn công, lực lượng trinh sát lập tức triển khai cuộc truy bắt trên đỉnh Phia Oắc. Tuy nhiên, đây không phải một nhiệm vụ đơn giản.

Địa điểm xảy ra vụ án rất hoang vu, heo hút, khí hậu khắc nghiệt, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư lại không có điện, sóng điện thoại. Việc liên lạc giữa các tổ công tác phụ thuộc vào bộ đàm. Do khoảng cách xa, địa hình núi non hiểm trở, tín hiệu bộ đàm chập chờn, tổ công tác phải luôn trong tư thế độc lập tác chiến, sẵn sàng bắt giữ đối tượng nếu phát hiện.

Thêm vào đó, đối tượng rất hung hãn, khi gặp người lạ sẵn sàng tấn công để tẩu thoát. “Người rừng” này còn rất thông thạo địa hình, dễ dàng biến mất như “bóng ma” giữa đại ngàn khiến cuộc truy bắt càng trở lên khó khăn.

“Ngày nào chúng tôi cũng vượt núi, băng rừng, đi đêm về hôm, thậm chí ăn ngủ ngay giữa rừng sâu. Khu vực này thuộc vùng núi cao, điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt; nhiều khi trời vừa hửng nắng, chỉ vài phút sau đã âm u, mưa mù. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đó khiến tổ công tác ai cũng thấm mệt, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để truy bắt bằng được đối tượng”, Thượng úy Bế Vũ Bình, Đội điều tra tổng hợp, Công an tỉnh Cao Bằng (PV - chức vụ trước sáp nhập) cho hay.

Thượng úy Bình cho biết thêm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các trinh sát thường xuyên băng rừng mà không dùng ánh đèn, luôn cải trang kỹ lưỡng để đối tượng khó phát hiện. Khi đã cải trang ẩn nấp quanh khu vực miếu, du khách dù chỉ đứng cách 1m cũng không thể nhận ra các trinh sát đang mật phục.

Đối tượng lẩn trốn trong rừng. Ảnh: ANTV

Sau nhiều ngày kiên trì lần theo dấu vết kẻ tấn công, chiều tối ngày 31/5/2023, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mật phục tại khu vực miếu hoang trên đỉnh núi Phia Oắc, các trinh sát đã phát hiện một bóng người thoáng di chuyển trong rừng, tiến gần về phía khu miếu hoang.

Nhận định đây có thể chính là kẻ gây án, tổ công tác lập tức áp sát kiểm tra. Vừa thấy lực lượng chức năng, đối tượng quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng để thoát thân.

Ngay lập tức, tổ công tác triển khai đội hình truy đuổi, từng bước dồn ép đối tượng. Bất ngờ, đối tượng rút ra một con dao nhọn dài khoảng 32cm, rộng 3,5cm, lưỡi sáng loáng, thủ thế sẵn sàng chống trả quyết liệt. Trước thái độ hung hãn của đối tượng, tổ công tác vẫn giữ vững tâm lý, từng bước áp sát, tước đoạt vũ khí, khống chế và bắt giữ đối tượng thành công.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nông Văn Thực đã khai nhận mọi hành vi của mình.

Đối tượng Nông Văn Thực. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Thực đã có một tiền án về tội Cướp tài sản, đã chấp hành án phạt tù từ năm 1996 - 2006.

Sau khi ra tù, do không có nơi ở, đối tượng này đã đi lang thang và sống tại khu vực núi Phia Oắc, lấy đồ lễ của người dân tại miếu hoang trên núi làm thức ăn. Khi có người đến gần khu vực miếu thờ, đối tượng sợ bị mất đồ ăn nên nảy sinh tâm lý côn đồ, hung hãn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai tới gần khu miếu.

Việc bắt giữ được “người rừng” manh động đã trả lại sự bình yên vốn có cho đại ngàn Phia Oắc.