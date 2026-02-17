HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nghi án cha nổ súng tại sân băng Mỹ, nhiều người thương vong

Đăng Minh

(NLĐO) - Vụ xả súng tại sân băng ở bang Rhode Island - Mỹ khiến ít nhất 2 người chết, nhiều người bị thương, nghi phạm dường như nhắm vào chính gia đình mình.

Vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại sân khúc côn cầu trên băng Dennis M. Lynch Arena ở TP Pawtucket thuộc bang Rhode Island chiều 16-2 (giờ địa phương).

"Vụ xả súng khiến ít nhất 2 người chết và nhiều trường hợp khác bị thương. Kẻ nổ súng cũng đã tử vong sau vụ việc" – Independent dẫn lời cảnh sát địa phương.

Nghi án cha nổ súng tại sân băng Mỹ, nhiều người thương vong - Ảnh 1.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nghi phạm và động cơ gây án chưa được xác nhận chính thức, song nhiều nguồn tin ban đầu cho rằng đây có thể là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào các thành viên trong gia đình.

Vụ nổ súng xảy ra trong lúc đang diễn ra trận khúc côn cầu học sinh trung học khiến khu vực rơi vào hỗn loạn.

Nhân chứng cho biết nhiều tiếng súng vang lên, buộc các vận động viên và khán giả hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. 

Một học sinh tham gia trận đấu kể lại rằng em đang ở trên sân băng khi tiếng súng vang lên, sau đó lập tức chạy vào phòng thay đồ để ẩn nấp.

"Bọn em ép sát cửa và cố gắng giữ an toàn. Rất đáng sợ, ai cũng hoảng loạn. Có rất nhiều tiếng súng" - em học sinh này nói.

Đài địa phương WPRI đưa tin nghi phạm là cha của một học sinh lớp 12 tại Trường trung học North Providence và đã nổ súng vào 5 thành viên trong gia đình.

Trong khi đó, một phụ nữ nói với WCVB-TV rằng nghi phạm chính là cha của cô, người "có vấn đề về sức khỏe tâm thần".

Tuy nhiên, giới chức TP Providence cho biết chưa thể xác nhận thông tin này.

"Có vẻ đây là vụ tấn công có chủ đích và có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình" - Cảnh sát trưởng Tina Goncalves nhận định.

Theo nhiều nguồn tin nắm rõ vụ việc, mẹ của nam sinh này đã thiệt mạng tại sân băng, trong khi một người anh/em ruột khác của em này qua đời tại bệnh viện.

Ngoài những người thiệt mạng, cảnh sát xác nhận có ít nhất 3 trường hợp khác bị thương. Tình trạng cụ thể của các nạn nhân hiện chưa được công bố.

Văn phòng thị trưởng Pawtucket cho biết một trong những người thiệt mạng là một bé gái.

Ngay sau vụ việc, lực lượng cảnh sát địa phương, cảnh sát bang, cùng các đặc vụ FBI đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đang hỗ trợ chính quyền bang Rhode Island và cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết.

Các cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân cung cấp video hoặc hình ảnh ghi lại sự việc để phục vụ điều tra.

Nhà chức trách cho biết hiện không có dấu hiệu về nghi phạm thứ hai và khu vực đã được kiểm soát.

Các trường học liên quan tới trận đấu xác nhận toàn bộ học sinh của họ đều an toàn. Chính quyền bang Rhode Island và các tổ chức thể thao đã bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 tháng sau một vụ xả súng khác tại ĐH Brown ở Providence khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người bị thương, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ.

