Thể thao Mỹ rúng động: Cựu sao kiện vợ cũ vì phơi bày bí mật "chăn gối"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thể thao Mỹ rúng động: Cựu sao kiện vợ cũ vì phơi bày bí mật "chăn gối"

Quốc An - Ảnh: TMZ

(NLĐO) - Truyền thông Mỹ đang dậy sóng với vụ kiện của cựu sao NFL, Matt Kalil đối với Haley Baylee vì những phát biểu công khai về phòng the.

Từ cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ đến màn đối đầu pháp lý ồn ào, cựu sao NFL Matt Kalil đã đệ đơn kiện vợ cũ, người mẫu Haley Baylee, vì công khai chi tiết đời sống “phòng the”, đẩy anh và gia đình mới vào tâm bão dư luận.

Đầu năm 2026, làng thể thao Mỹ chấn động khi Matt Kalil khởi kiện Haley Baylee với cáo buộc xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. Kalil từng là trụ cột của Minnesota Vikings, sau đó khoác áo Carolina Panthers và Houston Texans trước khi giải nghệ năm 2019. Anh và Haley kết hôn 7 năm, được xem là cặp đôi đẹp của giới thể thao giải trí Mỹ, rồi ly hôn năm 2022.

Vụ việc bắt nguồn từ việc Haley xuất hiện trên một podcast vào tháng 11-2025, và thảo luận về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm của họ.

Thể thao Mỹ rúng động: Cựu sao kiện vợ cũ vì phơi bày bí mật "chăn gối" - Ảnh 1.

Người mẫu Haley Baylee

Trong cuộc phỏng vấn, cô cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến ly hôn năm 2022 là do vấn đề về sự thân mật. Cô còn mô tả chi tiết đời sống vợ chồng, tiết lộ cả hai từng tìm đến bác sĩ, nhà trị liệu tâm lý và thử nhiều phương án nhưng không thành. Những phát ngôn này nhanh chóng lan truyền, biến Kalil thành mục tiêu chế giễu và bàn tán ác ý trên mạng xã hội.

Theo tờ TMZ , Kalil nổi giận và quyết định khởi kiện với hai cáo buộc: xâm phạm quyền riêng tư và trục lợi không chính đáng. Trong hồ sơ, anh cho rằng các bình luận của vợ cũ “mang tính xâm nhập, hạ nhục và gây tổn hại nghiêm trọng”, kéo theo sự chú ý không mong muốn từ công chúng.

Thể thao Mỹ rúng động: Cựu sao kiện vợ cũ vì phơi bày bí mật "chăn gối" - Ảnh 2.

Cựu sao NFL bị ảnh hưởng bởi những chia sẻ về phòng the của vợ cũ

Không chỉ Kalil chịu ảnh hưởng, người mẫu Kailani Asmus, người vợ hiện tại khi tái hôn năm 2024 cũng trở thành nạn nhân của làn sóng quấy rối, liên tục nhận tin nhắn khiếm nhã liên quan đến phát ngôn của Haley.

Đơn kiện kèm nhiều ảnh chụp màn hình cho thấy mức độ tấn công ngày càng gia tăng. Kalil cáo buộc Haley hưởng lợi tài chính nhờ lượng truy cập tăng vọt sau podcast và yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn, với mức bồi thường có thể vượt 75.000 USD.

Ở chiều ngược lại, Haley Baylee nói vụ kiện gây áp lực lớn về tinh thần cho cô và gia đình. Luật sư của Haley khẳng định thân chủ có quyền tự do ngôn luận về đời sống cá nhân và dự kiến sẽ sớm nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện.

Tin liên quan

Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới 2025

Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới 2025

(NLĐO) - Bóng đá nữ hiện đại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về số lượng lẫn sức hút, sức quyến rũ của phái nữ khi truyền thông được tiếp cận tốt hơn.

Tiết lộ bí mật động trời về chuyện chăn gối ở làng Olympic

(NLĐO)- Thủ môn tuyển bóng đá nữ Mỹ Hope Solo mới đây tiết lộ có rất nhiều vận động viên (VĐV) công khai quan hệ tình dục ngay giữa thanh thiên bạch nhật trong làng Olympic.

Người tình lén lút phục khả năng chăn gối của Ashley Cole

(NLĐO)- Người tình lén lút của Ashley Cole mới đây đã lên tiếng công bố mối quan hệ kéo dài 3 tháng của mình với chàng hậu vệ của The Blues. Cô nàng người mẫu ít danh tiếng Jemma Henley còn tự hào khoe rằng “khả năng chăn gối của Ashley Cole thực sự vượt quá những giấc mơ hoang dại nhất” của mình.

quyền riêng tư phòng the chăn gối mạng xã hội thể thao Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo