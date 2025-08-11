HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Một vụ cháy rừng tại khu vực Đèo Ngang (Quảng Trị) chiều 11-8 đã thiêu rụi khoảng 3.000 m² rừng phòng hộ, nghi do người dân đốt ong lấy mật.

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang- Ảnh 1.

Vụ cháy rừng bùng phát ở khu vực Đèo Ngang

Khoảng 14 giờ chiều 11-8, một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Đèo Ngang (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cũ) - nay là xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) đã thiêu rụi khoảng 3.000 m² rừng phòng hộ.

Thời điểm trên, đám cháy bùng phát tại khoảnh 1, tiểu khu 151 thuộc rừng phòng hộ thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch. Đây là khu vực đồi núi, nhiều thực bì khô, cộng với thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lửa lan nhanh, khó kiểm soát.

Nhận tin báo, Đồn biên phòng Roòn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, dân quân, kiểm lâm, bảo vệ rừng và người dân - tổng cộng khoảng 50 người đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

CLIP: Lực lượng chức năng đang khẩn trương dập tắt đám cháy

Các lực lượng dùng phương tiện thủ công, tạo đường băng cản lửa, phát quang khu vực xung quanh để ngăn cháy lan. Địa hình hiểm trở, thực bì dày và gió lớn khiến công tác khống chế gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, không lan sang các khoảnh rừng khác. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 3.000 m² rừng phòng hộ bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt ong lấy mật, dẫn tới cháy lan. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ cháy rừng ở Đèo Ngang:

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang- Ảnh 2.

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang- Ảnh 3.

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang- Ảnh 4.

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang- Ảnh 5.

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang- Ảnh 6.

Nghi đốt ong lấy mật, cháy dữ dội 3.000 m² rừng phòng hộ Đèo Ngang- Ảnh 7.

Tin liên quan

Quảng Trị: Bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát cơ động, chặn người đi đường để “làm luật”

Quảng Trị: Bắt 2 thanh niên giả danh cảnh sát cơ động, chặn người đi đường để “làm luật”

(NLĐO) - Giả danh cảnh sát cơ động, hai thanh niên ở Quảng Trị chặn xe máy trên phố, dọa xử phạt rồi lấy 300.000 đồng của người đi đường.

Cách thức hack Facebook, lừa lấy 10 tỉ đồng của nhóm thanh niên Quảng Trị

(NLĐO) - Thủ đoạn hack Facebook của nhóm đối tượng khá tinh vi, bị hại dính bẫy lừa mà không hề hay biết.

Chuyện lạ ở Quảng Trị: Đường 210 tỉ đồng rào hố ga bằng... cọc tre vì thiếu kinh phí

(NLĐO) - Trên tuyến đường hơn 210 tỉ đồng ở Quảng Trị, hàng trăm hố ga mất nắp được che tạm bằng ván gỗ, rào cọc tre, chăng dây cảnh báo để tránh tai nạn

cháy rừng Đèo Ngang rừng phòng hộ bị cháy xã Phú Trạch tỉnh Quảng trị cháy rừng Phú Trạch rừng bị cháy đèo ngang
