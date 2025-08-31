HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Điểm đến

Nghỉ lễ 2-9 ở làng ven biển “view triệu đô”, ăn hải sản tươi rói, giá rẻ bất ngờ

Theo Linh Trang (VietnamNet)

Kỳ nghỉ lễ 2-9, nhiều du khách lựa chọn các làng chài ven biển yên bình, không quá đông đúc, vừa mộc mạc, vừa có hải sản tươi ngon, giá rẻ để trải nghiệm.

Làng chài Phước Hải, TP HCM

Làng chài Phước Hải thuộc phường Phước Hải, TP HCM (trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Cách trung tâm TP HCM chỉ khoảng 2 tiếng đi ô tô, nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình với biển xanh, cát vàng trải dài và nhịp sống chậm rãi.

Đến Phước Hải, du khách có thể tham quan bờ kè Phước Hải; quảng trường Phước Hải; bờ kè Lộc An - cảng cá Lộc An - biển Lộc An; hồ Sở Bông; núi Minh Đạm, đèo Nước Ngọt; cánh đồng lúa An Nhứt.

Nghỉ lễ 2-9 tại làng ven biển: Trải nghiệm hải sản tươi ngon giá rẻ - Ảnh 1.

Biển Phước Hải trong xanh, đẹp mắt. Ảnh: Min On The Go

Bờ kè Phước Hải được trang trí bằng những hình vẽ sinh động. Trên bãi cát, hàng chục chiếc thuyền thúng xếp xen kẽ, tạo khung cảnh rất đặc trưng.

Buổi sáng, du khách có thể tới chợ Phước Hải mua hải sản như ốc, mực, tôm, hàu mang về homestay nhờ chế biến hoặc mua làm quà với giá rất rẻ. Đặc sản nổi tiếng nhất ở đây là hàu sữa, giá 35.000 đồng/kg.

Làng chài Trí Nguyên, Khánh Hòa

Đảo Trí Nguyên (Hòn Miễu) nằm gần bờ nhất trong số các đảo ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Nơi đây cách đất liền chỉ hơn 1 km, tương đương 15-20 phút di chuyển bằng tàu dân sinh. Giá đi tàu dân sinh ra đảo rất rẻ, chỉ 5.000 đồng/lượt và 10 phút có 1 chuyến.

Trên đảo Trí Nguyên có làng chài cùng tên - ngôi làng nhỏ yên bình, không ồn ào, tấp nập, vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ, dân dã. Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên nơi biển đảo.

Nghỉ lễ 2-9 tại làng ven biển: Trải nghiệm hải sản tươi ngon giá rẻ - Ảnh 2.

Làng Trí Nguyên cách trung tâm Nha Trang chỉ 15-20 phút đi tàu. Ảnh: Tuấn Tú

Bước chân lên đảo, du khách sẽ bắt gặp ngay khu chợ hải sản tấp nập. Hải sản thường được đánh bắt trong đêm, mang vào bán từ sáng sớm nên luôn tươi rói. Ở chợ đảo có nhiều món ăn vặt, ăn sáng giá từ 5.000-10.000 đồng, bún khoảng 20.000 đồng/bát.

Người dân trên đảo nuôi nhiều lồng bè hải sản với đủ loại như tôm hùm xanh, tôm hùm bông, cá mú, cá bớp…

Nghỉ lễ 2-9 tại làng ven biển: Trải nghiệm hải sản tươi ngon giá rẻ - Ảnh 3.

Nghỉ lễ 2-9 tại làng ven biển: Trải nghiệm hải sản tươi ngon giá rẻ - Ảnh 4.

Du khách ra đảo có thể thưởng thức hải sản tươi rói trên các nhà bè, giá cả lại hợp lý. Ảnh: Tuấn Tú


Làng Gò Cỏ, Quảng Ngãi

Làng Gò Cỏ là điểm dừng chân hấp dẫn trong Di tích quốc gia đặc biệt Văn hoá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), phù hợp với những du khách muốn khám phá cuộc sống thôn quê ven biển mộc mạc nhưng ấm áp tình làng, nghĩa xóm.

Ngôi làng được mệnh danh là làng "nhiều không" như không có hàng quán sầm uất, nhiều nhà dân không sử dụng điều hòa, không tivi... Những căn homestay trong làng được hình thành dựa trên các tiêu chí do dân làng thống nhất. Nhiều mái nhà lợp bằng tranh, vách nhà bằng tre và được trét ngoài bằng đất sét trộn rơm rạ và nước…

Nghỉ lễ 2-9 tại làng ven biển: Trải nghiệm hải sản tươi ngon giá rẻ - Ảnh 5.

Những ngôi nhà tranh vách đất do bà con trong làng tự xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

Sát làng là bờ biển rất đẹp. Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp gành đá trên biển, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền nan vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Chủ homestay trong làng đều là bà con làng chài. Họ sẽ phục vụ du khách bữa ăn từ chính hải sản đánh bắt hàng ngày, rau củ quả vườn nhà.

Nghỉ lễ 2-9 tại làng ven biển: Trải nghiệm hải sản tươi ngon giá rẻ - Ảnh 6.

Bà con trong làng vừa làm ngư dân vừa làm du lịch. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

Chi phí du lịch và ăn uống tại làng rất rẻ. Du khách có thể thuê phòng với giá từ 300.000 đồng/đêm, đặt cơm 70.000 đồng/người. Các món quà ăn sáng chỉ 10.000-15.000 đồng.

Nghỉ lễ 2-9 tại làng ven biển: Trải nghiệm hải sản tươi ngon giá rẻ - Ảnh 7.

Bữa cơm của du khách tại làng Gò Cỏ. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

