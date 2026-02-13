HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghị lực và tình yêu phi thường ở "Trạm yêu thương"

Yến Anh

(NLĐO)- Câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của những người mang khiếm khuyết trên cơ thể nhưng chưa bao giờ ngừng yêu thương lên sóng VTV1.

"Trạm yêu thương" phát sóng VTV1 sáng ngày 14-2 mang đến câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế), người mang căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu phải làm bạn với chiếc xe lăn.

Nghị lực và tình yêu phi thường ở "Trạm yêu thương" - Ảnh 1.

“Trạm yêu thương” phát sóng VTV1 sáng ngày 14-2 mang đến câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của những người mang khiếm khuyết trên cơ thể

Một ngày lang thang trên mạng xã hội, chị Giang gặp anh Đào Duy Cường. Hai người ở hai miền xa xôi cách trở tình cờ gặp nhau qua một diễn đàn người khuyết tật. Suốt một năm, họ cứ trò chuyện qua lại trên mạng xã hội, cho đến một ngày Cường quyết định vào Huế tìm gặp Giang.

"Ban đầu, tôi cũng nghĩ hai đứa cùng khuyết tật vậy chắc sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng anh bảo tôi rằng: "Chúng mình là người khuyết tật thì có cách sống riêng, anh sẽ không để em phải khổ đâu!". Sau ba lần tỏ tình, mưa dầm thấm lâu, rồi tôi gật đầu luôn"- chị Giang chia sẻ.

Từ ngày đến với nhau, chị Giang nói tưởng chừng cuộc sống sẽ gặp nhiều sóng gió song lại bình yên lắm. Ngày cưới, đôi bạn nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình và đông đảo bạn bè. Hình ảnh cô dâu chú rể ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào lễ đường khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động trước tình yêu thương giản đơn của đôi trẻ.

Nghị lực và tình yêu phi thường ở "Trạm yêu thương" - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Kiên Giang

Chị Giang nhớ lại năm 2017, chị quyết định từ bỏ tất cả để ra Hà Nội cùng anh Cường bán hàng online. Dường như mối duyên vợ chồng mở ra may mắn, giúp họ "buôn may bán đắt", chỉ sau một năm đã tậu được căn chung cư khang trang, một năm sau đó chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Hạnh phúc đã thực sự nảy nở trong căn nhà nhỏ!

Nhưng chị Giang cũng thừa nhận có những bất tiện nhất định trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày khi cả hai vợ chồng đều đi xe lăn. Để chuyển hóa bất tiện thành thuận lợi, họ quyết định làm bạn với công nghệ. Nhờ mức thu nhập ổn định từ bán hàng online, vợ chồng chị có điều kiện cải thiện cuộc sống. Để tiện cho việc di chuyển, họ chọn đi xe lăn điện gặp gỡ mọi người hay đến chợ. Để dọn dẹp nhà cửa, họ mua robot hút bụi. Còn việc chăm con, họ nhờ thêm hai bên ông bà nội ngoại giúp mỗi khi vợ chồng bận rộn công việc.

Vừa bán hàng online, anh Cường cũng mở một cửa hàng ở Hà Nội. Nhờ có "duyên" bán hàng và kết nối trên mạng xã hội, bạn bè khắp mọi miền biết đến vợ chồng Giang nhiều hơn. Trong mùa dịch Covid-19, họ miệt mài với công việc, nên bé Tin (con trai anh chị) được gửi về quê nhờ ông bà nội chăm nom. Những ngày dịp lễ Giáng sinh hay năm mới, số lượng hàng đặt qua mạng càng nhiều lên, họ càng bận rộn công việc.

"Cả vợ chồng cùng ngồi xe lăn sẽ sống và làm việc ra sao? Làm thế nào để chủ động trong sinh hoạt? Rất nhiều câu hỏi mà cả nhiều người khuyết tật cũng như bạn bè đặt ra khi biết hoàn cảnh vợ chồng tôi. Do đó, chúng tôi quyết định chia sẻ chuyện đời mình lên mạng xã hội góp phần lan tỏa niềm hạnh phúc nhỏ bé, tiếp thêm niềm tin cho những người đồng cảnh ngộ"- chị Giang bộc bạch.

Không ít người cũng tò mò hỏi liệu người mẹ "xương thủy tinh" sẽ chăm sóc con cái ra sao? Những thước phim ghi lại cảnh chị dạy con học bài, cùng con đi siêu thị, đi chơi, vào bếp nấu nướng phần nào giải đáp được thắc mắc. Chất giọng Huế ngọt ngào, dễ thương của người mẹ cùng giọng đối đáp lém lỉnh của cậu bé Tin đã "đốn tim" cộng đồng mạng, thậm chí có video đã đạt triệu view nhờ lên "xu hướng" của TikTok.

