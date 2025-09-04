HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh

Yến Anh

(NLĐO) - Nhận lời mời thiết kế áo dài cho MC bản tin đặc biệt của VTV ngày 2-9, NTK Nguyễn Thơ Thơ nghĩ ngay đến hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 được cả nước quan tâm. 

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh - Ảnh 1.

BTV Minh Trang xuất hiện trên sóng VTV trong tà áo dài đỏ trong ngày Quốc khánh 2-9

Trên sóng truyền hình trực tiếp của VTV1 sáng 2-9, BTV Hồng Nhung xuất hiện trong tà áo dài màu vàng đầy thanh lịch mà không kém phần rực rỡ. 

Nữ BTV góp phần truyền tải trọn vẹn không khí trang nghiêm, tự hào của sự kiện trọng đại này đến hàng triệu khán giả bằng phong thái chững chạc cùng lối dẫn mạch lạc.

Tối 2-9, sự xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh - Ảnh 2.

BTV Minh Trang

Diện tà áo dài đỏ cùng họa tiết sao vàng và hoa sen, nữ BTV nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng nhờ hình ảnh vừa sang trọng vừa đậm niềm tự hào dân tộc. Cô gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo chỉn chu và nét đẹp nền nã, kiểu tóc thả tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng.

Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh của nữ BTV xứng đáng là gương mặt đại diện cho sự thanh lịch, tự tin của người Việt trong bản tin đặc biệt ngày Quốc khánh.

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh - Ảnh 3.

Nữ BTV nhận nhiều lời khen bởi hình ảnh vừa sang trọng vừa đậm niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, tà áo dài đỏ không chỉ gợi liên tưởng đến hình ảnh biểu tượng của phụ nữ Việt Nam, mà còn gắn liền với hai biểu tượng đầy tự hào. Sao vàng - biểu tượng của lá cờ Tổ quốc, và hoa sen - quốc hoa tinh khiết, được thêu tinh xảo trên nền đỏ, như một lời nhắc nhở về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ít người biết, NTK đứng sau những tà áo dài gây sốt đó là Nguyễn Thơ Thơ, cô chủ 9X của Tiệm Thơ, người đã góp công không nhỏ trên hành trình biến chất liệu nhung truyền thống thành biểu tượng thời trang đương đại.

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh - Ảnh 4.

BTV Hồng Nhung và BTV Hạnh Phúc trong bản tin sáng ngày 2-9

Khi nhận được lời mời thiết kế áo dài cho MC của bản tin đặc biệt Quốc khánh, Nguyễn Thơ Thơ cho hay hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu chính là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng.

"Bằng mọi giá, mình phải đưa được chi tiết ngôi sao vàng lên áo. Đó là quốc kỳ, là biểu tượng thiêng liêng, vừa phải ý nghĩa vừa phải đẹp và hợp lý, mà để đưa hình ảnh quốc kỳ lên trang phục sao cho hài hòa thì không hề đơn giản"- Thơ chia sẻ.

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh - Ảnh 5.

BTV Hồng Nhung trong bản tin sáng ngày Quốc khánh 2-9

Từ ý tưởng ban đầu ấy, cô tiếp tục nghĩ đến những biểu tượng đặc trưng khác của Việt Nam như hoa sen hay trống đồng. Nhưng cũng chính lúc đó, một bài toán khó đặt ra: Đây đều là những họa tiết quen thuộc, từng được khai thác nhiều lần trong thiết kế áo dài, làm sao để vừa giữ được sự trang nghiêm lại vừa tạo được dấu ấn mới?

Sau nhiều bản phác thảo, cuối cùng cô chọn được phương án ưng ý, đáp ứng đủ các tiêu chí. Tuy nhiên, quỹ thời gian không còn nhiều. Khâu chuẩn bị phải tiến hành gấp rút, trong khi biên tập viên có lịch trình dày đặc sát ngày lễ nên gần như không có thời gian để sửa đồ.

Bí mật về chiếc áo dài đỏ "gây sốt" trên sóng VTV1 ngày Quốc khánh - Ảnh 6.

NTK Nguyễn Thơ Thơ

Sau nhiều bản phác thảo, cuối cùng cô chọn được phương án ưng ý, đáp ứng đủ các tiêu chí. 

NTK cho hay không hề chuẩn bị cho sự "viral" của những tà áo dài này. "Khi bắt tay vào làm, mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ làm hết sức. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình và các nghệ nhân. May mắn là trong một dịp đặc biệt thế này, những thiết kế của mình đã được lan tỏa rộng rãi" - Nguyễn Thơ Thơ bày tỏ.

Cô cũng cho hay được thiết kế trang phục cho các BTV của VTV trong ngày trọng đại là niềm vinh dự lớn của cô và ê kíp của mình.

"Tiệm Thơ" khá nổi tiếng trong giới trẻ Hà Nội với những chiếc váy nhung the thêu tay, vừa cổ điển vừa hiện đại. Qua bàn tay biến hóa của NTK 9X, chất liệu nhung, vốn bị coi là "già" đã trở thành một lựa chọn trẻ trung, phù hợp với cả những cô gái ở độ tuổi 20-30.

Tin liên quan

Báo Nhân Dân ra mắt ấn phẩm đặc biệt mừng Quốc Khánh 2-9

Báo Nhân Dân ra mắt ấn phẩm đặc biệt mừng Quốc Khánh 2-9

(NLĐO)- Báo Nhân Dân giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm tương tác "80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập".

BTV Minh Trang VTV Quốc Khánh
    Thông báo