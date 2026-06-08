Nghi phạm đổ xăng đốt cơ sở giặt sấy ở Cà Mau đã tử vong

Chiều 8-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết nghi phạm đổ xăng đốt tiệm giặt sấy đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

"Thi thể nghi phạm đã được đưa đi thiêu. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ" – vị này thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7-6, nghi phạm Sơn Hoàng Huy (SN 1995, ngụ phường Bạc Liêu) đem theo một chai nhựa đi vào cơ sở giặt sấy K.

Sau đó, Huy đã dùng xăng tưới vào cơ sở K. dẫn đến bốc cháy dữ dội. Ba nhân viên của cơ sở đã bỏ chạy ra ngoài thoát thân và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Huy được lực lượng chức năng cứu đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu điều trị trong tình trạng bỏng nặng.