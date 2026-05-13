Nghi phạm sát hại vợ cũ đã tử vong trong rừng

Trước đó, lực lượng chức năng truy tìm nghi phạm Đinh Xuân T. để làm rõ vụ án mạng.



Ngày 13-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nghi phạm Đinh Xuân T. (SN 1997, trú thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) tại khu vực rừng thuộc bản Yên Hợp.

Theo thông tin ban đầu, người này được phát hiện trong tư thế treo cổ, nghi tự tử sau nhiều giờ bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, giám định pháp y và làm các thủ tục nhận diện nhân thân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị

Trước đó, trong quá trình truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện một đôi dép nghi của nghi phạm bỏ lại tại khu vực rừng, nơi tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 22 giờ 10 ngày 11-5, Đinh Xuân T. bị xác định dùng dao đâm vợ cũ là chị Cao Thị S. (SN 1995, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và phối hợp các lực lượng truy bắt nghi phạm. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Phú, nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Được biết, chị S. và T. đã ly hôn. Nạn nhân và nghi phạm có với nhau 4 con nhỏ. Sau khi án mạng xảy ra, các cháu phải chịu cảnh bơ vơ.