Ngày 6-9, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Huế đã tuyên phạt Hà Văn Đánh (SN 1996, trú thôn An Hạ, phường Mỹ Thượng, TP Huế) 9 năm tù về tội "Giết người". Vụ án gây chấn động dư luận bởi nạn nhân là con gái ruột của bị cáo mới hơn 7 tháng tuổi.

Do nghĩ quẩn, người cha đã cho con gái 7 tháng tuổi uống thuốc diệt chuột để cùng mình được "giải thoát". Hành vi này khiến con gái tử vong còn người cha lĩnh án 9 năm tù.

Theo cáo trạng, do cuộc sống gia đình khó khăn, trong khi con gái H.N.T.T. (SN 2024) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down, chi phí điều trị tốn kém nên Đánh rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4-9-2024, Đánh ghé tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ "Fairy in sleep" với mục đích tự tử. Trở về nhà, Đánh bảo người giúp việc rời đi rồi tự uống toàn bộ số thuốc ngủ vừa mua nhưng một lúc sau không thấy có tác dụng. Trong cơn tuyệt vọng, Đánh vào bếp lấy thuốc diệt chuột hiệu Racumin 0.75 TP pha với nước rồi uống.

Lúc này, Đánh nghĩ đến tình cảnh gia đình sau khi mình chết, không ai lo được chi phí điều trị và chăm sóc cho con gái nên nảy sinh ý định cho con gái chết cùng mình để cùng "giải thoát". Người cha đã dùng thuốc diệt chuột pha với sữa cho con gái uống. Sau đó Đánh rửa sạch bình, đặt con nằm cạnh mình và chờ cả hai cùng chết.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bố mẹ ruột của Đánh đi làm về phát hiện con trai và cháu nội có biểu hiện bất thường nên hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu. Hậu quả, cháu H.N.T.T. tử vong do ngộ độc thuốc diệt chuột, còn Đánh được cứu sống.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà Văn Đánh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận, vì do bế tắc kinh tế, áp lực tâm lý nên mới dẫn đến hành vi tàn nhẫn này.