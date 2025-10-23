HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nghị quyết 71 nâng tầm, mở lối cho hàng loạt trường nghề phát triển

Huế Xuân

(NLĐO) - Với Nghị quyết 71, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã được nâng tầm. Không chỉ dạy để có việc làm, GDNN phải hướng sinh viên làm chủ và sáng tạo nghề mới.

Hội thảo "Tác động của Nghị quyết 71-NQ/TW đối với giáo dục nghề nghiệp" tổ chức tại Trường CĐ Quốc tế TP HCM sáng 23-10 đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, giải pháp mới từ các chuyên gia trên khắp cả nước.

Nhiều tín hiệu vui

Thông tin tại hội thảo, TS Khổng Hữu Lực, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo-Trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội, thông báo tin vui rằng trường ông đã hoàn thành KPI với hơn 4.000 tân sinh viên nhập học ở 46 ngành đào tạo.

"Đây là lần đầu tiên nhà trường thắng lợi trong công tác tuyển sinh, đặc biệt trong bối cảnh tuyển sinh GDNN đang rất khó khăn" - TS Lực nói.

Nghị quyết 71 mở đường cho hàng loạt trường nghề phát triển - Ảnh 1.

TS Khổng Hữu Lực, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo-Trường CĐ Công nghệ cao Hà Nội, thông báo những tin vui trong năm học mới.

Theo TS Lực, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị như một làn gió mới thổi vào GDNN. Sinh viên được "học có lương", được tài trợ học phí và được chi trả phụ cấp thực tập. Đây không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là mô hình hợp tác hai chiều giữa nhà trường và doanh nghiệp.

"Nhà trường đã hiện thực hóa tinh thần "chuyển đổi số toàn diện trong GDNN" mà Nghị quyết 71 chỉ rõ. Bên cạnh đó, trường còn tham gia hỗ trợ chiến dịch "45 ngày đêm" chuyển đổi số tại các xã, phường Hà Nội" - TS Lực cho biết thêm.

ThS Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế TP HCM, cho biết dự án thực hiện liên kết nhà trường – doanh nghiệp – hiệp hội của trường gặt hái nhiều "quả ngọt", chứng minh hiệu quả của mô hình hợp tác đa phía.

Theo thống kê, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt gần 100%, trong đó, có từ 80-92% làm đúng nghề. Sinh viên thực tập có hưởng lương đạt khoảng 67%. Những lĩnh vực đang thiếu nhân lực có tay nghề cao là bán dẫn và tự động hóa, điện-điện tử, logistics, chăm sóc sức khỏe, du lịch...

"Chất lượng GDNN không đo bằng tín chỉ đã học mà bằng năng lực làm được, làm tốt, tạo giá trị. Đầu ra phải gắn trực tiếp với vị trí việc làm cụ thể. Chuẩn năng lực phải tuân theo chuẩn Kỹ năng Quốc gia Việt Nam (VNSQF) và tham chiếu tiêu chuẩn ASEAN (AQRF)" - ThS Tâm nhấn mạnh.

Nghị quyết 71 mở đường cho hàng loạt trường nghề phát triển - Ảnh 2.

Sinh viên đi thực tế, trải nghiệm mô hình quản lý khách sạn 5 sao tại TP HCM

Nâng chất giảng viên GDNN

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Tiến Đông, Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Thái Tổ (Bắc Ninh), khẳng định sẽ không có GDNN chất lượng cao nếu không có giảng viên chất lượng cao. Khi giảng viên hiểu và thạo nghề thì việc ứng dụng công nghệ và đổi mới giáo dục sẽ trở thành điều tự nhiên. "Nhiều trường nghề xây dựng mối quan hệ gắn kết với hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức nhiều hội thảo khoa học..., song những bước đi này vẫn còn hời hợt, còn chú trọng hình thức, chưa thực sự lấy sinh viên làm cốt lõi"-ông Đông thẳng thắn.

Đồng quan điểm, ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chỉ ra những nút thắt cần tháo gỡ. 

Đầu tiên, chất lượng và năng lực quản trị giữa các trường còn chênh lệch; đội ngũ giảng viên dù tay nghề chuyên môn cao nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn hoặc kỹ năng sư phạm, dẫn đến hiệu quả truyền đạt chưa tối ưu; định kiến xã hội đối với con đường học nghề vẫn còn nặng nề; mối liên kết với doanh nghiệp chưa bền vững, chủ yếu mang tính cá nhân.

Nghị quyết 71 mở đường cho hàng loạt trường nghề phát triển - Ảnh 3.

Ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chỉ ra những nút thắt cần tháo gỡ trong GDNN

Theo ông Nam, Nghị quyết 71 xác định giáo dục là một trong những đột phá chiến lược quốc gia nhằm phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, thích ứng nhanh với kỷ nguyên chuyển đổi số và kinh tế xanh.

"Sứ mệnh GDNN đã được nâng tầm, không chỉ đơn thuần là đào tạo có nghề để có việc làm mà phải hướng tới mục tiêu làm chủ nghề nghiệp, thậm chí là sáng tạo ra nghề mới. Đây là thời điểm vàng để GDNN tạo ra những bứt phá mạnh mẽ" - Vụ trưởng Vụ Giáo dục khẳng định.

    Thông báo