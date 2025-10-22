TP HCM đào tạo nhân lực quốc tế ngành cơ khí - tự động hóa

Ngày 22-10, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, UBND TP HCM đã bàn giao kết quả nghiên cứu Đề án Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ngành cơ khí - tự động hóa. Đây là đề án do UBND TP HCM đặt hàng nhà trường thực hiện và chính thức giao lại để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và Sở GD-ĐT TP HCM tại lễ bàn giao.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết cơ khí - tự động hóa được xem là "xương sống" của nền sản xuất hiện đại, đồng thời là nền tảng để hình thành các lĩnh vực công nghiệp mới như robot công nghiệp, công nghệ vật liệu tiên tiến và sản xuất chính xác.

Theo TS Hải, để phát triển được lĩnh vực này, thành phố cần đội ngũ kỹ sư, chuyên gia có kiến thức vững chắc, năng lực thực hành tốt và tư duy sáng tạo ngang tầm quốc tế.

"Việc bàn giao kết quả nghiên cứu của đề án cho nhà trường triển khai đào tạo thí điểm chương trình quốc tế là sự khẳng định niềm tin của TP HCM đối với năng lực và uy tín học thuật của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Trường cam kết sẽ phát huy tối đa hiệu quả của đề án, triển khai đào tạo thí điểm một cách thực chất, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố" - TS Hải nhấn mạnh.

Đại diện Sở GD-ĐT TP HCM, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc sở, cho rằng việc triển khai đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế đòi hỏi sự đồng hành của các trường đại học uy tín, nhất là những đơn vị có thế mạnh về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ sư chất lượng cao. "Kết quả đạt được hôm nay là nỗ lực của tập thể nhóm nghiên cứu cùng sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường" – bà Thanh đánh giá.

Tại buổi lễ, PGS-TS Đặng Thiện Ngôn, Phó trưởng Khoa Cơ khí - Chế tạo máy, đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu và kế hoạch triển khai chương trình đào tạo thí điểm theo chuẩn quốc tế.