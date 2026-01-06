Cờ vua Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu tốp 30 thế giới

Khẳng định vị thế

Không chạy theo những cú bứt phá ngắn hạn, cờ vua nước nhà tiếp tục khẳng định vị thế bằng đỉnh cao chuyên môn của Lê Quang Liêm, đồng thời cho thấy chiều sâu lực lượng ngày càng rõ nét, đủ sức duy trì vị trí trong tốp 40 thế giới và từng bước hướng đến nhóm 30 quốc gia mạnh nhất.

Được xem là lá cờ đầu không thể thay thế trong hơn một thập kỷ qua, Lê Quang Liêm tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột của cờ vua Việt Nam. Trong năm 2025, kỳ thủ số 1 quốc gia thi đấu ấn tượng tại World Cup cờ vua (cờ tiêu chuẩn) khi lọt vào đến vòng 5 - một thành tích cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp ở sân chơi loại trực tiếp khắc nghiệt bậc nhất thế giới.

Không chỉ vậy, tại World Cup cờ nhanh và cờ chớp, Lê Quang Liêm tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, thường xuyên nằm trong nhóm kỳ thủ có thành tích tốt. Sự toàn diện ở cả 3 thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp là minh chứng cho đẳng cấp của một siêu đại kiện tướng, đồng thời khẳng định vị thế của cờ vua Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Lê Quang Liêm tại đấu trường World Cup 2025. (Ảnh: FIDE)

Chiều sâu lực lượng

Năm 2025 cũng chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của thế hệ kỳ thủ kế cận. Nhiều gương mặt trẻ như Phạm Trần Gia Phúc, Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy từng bước áp sát chuẩn đại kiện tướng, thi đấu tự tin trước các đối thủ mạnh tại các giải quốc tế. Chính những kỳ thủ tài năng này góp phần tạo nên chiều sâu lực lượng, yếu tố then chốt để nâng thứ hạng cờ vua quốc gia.

Việc gương mặt kỳ cựu Lương Phương Hạnh được tấn phong danh hiệu đại kiện tướng nữ (WGM) giúp cờ vua Việt Nam có được đại kiện tướng thứ 20, cũng là đại kiện tướng nữ thứ 7 quốc gia, phản ánh sự phát triển cân bằng giữa các tuyến. Cần mẫn và chắc chắn, cờ vua Việt Nam từng bước mở rộng nền tảng thành tích với nhiều gương mặt nổi bật, điều hiếm thấy trên bình diện phát triển chung.

Ở đấu trường khu vực, tuyển cờ vua Việt Nam giành 2 HCV đồng đội cờ nhanh nam và nữ tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. Dù SEA Games không phải thước đo đỉnh cao của cờ vua thế giới nhưng những tấm HCV ấy cho thấy sự ổn định về tổ chức, lực lượng và khả năng duy trì phong độ trong các giải đấu đa môn.

Trên bảng xếp hạng của FIDE, Việt Nam đứng thứ 36 thế giới. Đây là vị trí phản ánh đúng thực lực hiện tại. Chưa phải cường quốc cờ vua nhưng Việt Nam đã vượt qua giai đoạn tích lũy ban đầu và đang tiến gần hơn tới tốp 30 thế giới, nơi hội tụ những nền cờ vua có chiều sâu và tính bền vững.