Thể thao

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương

Tường Phước (Ảnh: Hoàng Hùng)

(NLĐO) - Mỗi độ xuân về, bóng phong trào TP HCM lại rộn ràng những trận cầu thiện nguyện, hội tụ danh thủ Việt Nam, trao gửi các phần quà Tết ý nghĩa

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 2.

Những ngày đầu năm 2026, tại sân vận động Tao Đàn (phường Bến Thành), không khí đầu xuân như ấm hơn bởi những cái bắt tay, những nụ cười hội ngộ và cả những ánh mắt rưng rưng của các thế hệ cầu thủ. Chương trình giao hữu bóng đá năm 2026 do Chi hội Cựu cầu thủ bóng đá TP HCM tổ chức không đơn thuần là một ngày hội thể thao, mà còn là dịp tri ân, sẻ chia với các cựu cầu thủ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Bính Ngọ.

Vinh danh nữ cầu thủ

Giữa nhịp sống sôi động của Thành phố lớn nhất Việt Nam, sự kiện diễn ra giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Bốn đội bóng cùng hội tụ: đội Cán bộ - viên chức TP HCM, đội cựu cầu thủ nam TP HCM, đội cựu cầu thủ nữ TP HCM và đội Cán bộ - viên chức Trường Đại học Sài Gòn.

Trên sân là những pha bóng giao hữu thắm tình đồng đội; ngoài sân là những phần quà Tết được trao tận tay các cựu tuyển thủ nữ từng góp phần làm rạng danh bóng đá Thành phố Mang tên Bác.

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 3.

Bóng đá nữ TP HCM nhiều năm qua vẫn được xem là "lá cờ đầu" của cả nước. Thành tích 14 lần vô địch quốc gia, trong đó có chuỗi 7 năm liên tiếp từ 2019 đến 2025, 4 Cúp Quốc gia và 2 lần đăng quang Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là minh chứng rõ nét cho nền tảng vững chắc.

Không chỉ thành công ở đấu trường trong nước, đại diện của thành phố còn tạo tiếng vang tại AFC Women's Club Championship 2024-2025 khi giành hạng ba sau hành trình vào bán kết tại Vũ Hán (Trung Quốc), trước khi tiếp tục góp mặt ở tứ kết mùa 2025-2026.

Ở cấp độ đội tuyển, các cầu thủ TP HCM tiếp tục là nòng cốt của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Tại SEA Games 33, tuyển nữ giành huy chương bạc với sự góp mặt của 2 HLV và 6 cầu thủ đến từ TP HCM; đội futsal nữ đoạt HCV với 1 HLV và 2 cầu thủ. 

Những con số ấn tượng ấy cho thấy đóng góp bền bỉ của bóng đá nữ thành phố cho thể thao nước nhà.

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 4.

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 5.

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 6.

Thế nhưng, phía sau hào quang là những câu chuyện lặng thầm. Không ít cựu cầu thủ từng được tung hô trên khán đài hiện nay phải bươn chải mưu sinh, lo từng bữa cơm, tiền thuốc, học phí cho con. 

Bóng đá nữ, dù đã có bước tiến dài, vẫn chưa mang lại nền tảng tài chính đủ vững để họ an tâm sau khi giải nghệ.

Vòng tay ấm giữa ngày xuân

Chính vì vậy, chương trình giao hữu - tri ân mang ý nghĩa vượt lên khuôn khổ một giải phong trào. Mỗi phần quà Tết được trao không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự công nhận và lời cảm ơn chân thành dành cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân vì màu cờ sắc áo.

Ông Đào Huy Hùng, Phụ trách môn bóng đá nữ Sở Văn hoá -Thể thao TP HCM, chia sẻ rằng truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" luôn được duy trì trong nhiều năm qua. 

Những buổi gặp gỡ đầu xuân tại sân Tao Đàn đã trở thành cuộc hẹn quen thuộc, nơi các thế hệ cầu thủ hội ngộ, nhắc nhớ về một thời đổ mồ hôi và nước mắt để xây dựng vị thế cho bóng đá nữ thành phố.

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 7.

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương - Ảnh 8.

Con đường đến vinh quang của các nữ cầu thủ vốn gập ghềnh hơn nam giới. Họ cùng tập luyện, thi đấu, chấn thương và xa nhà, nhưng điều kiện đãi ngộ, thu nhập và cơ hội sau khi giải nghệ vẫn còn nhiều hạn chế. Khi rời sân cỏ, không ít người phải bắt đầu lại từ con số không, mang theo những di chứng chấn thương và gánh nặng gia đình.

Bởi vậy, hình ảnh lãnh đạo thành phố và ban tổ chức trực tiếp trao quà cho các cựu cầu thủ nữ, thăm hỏi những trường hợp khó khăn, hỗ trợ người cần điều trị chấn thương… đã tạo nên khoảnh khắc xúc động. Đó là lời khẳng định rằng những đóng góp của họ không hề bị lãng quên.

Song song với phần lễ, các trận đấu giao hữu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả và sinh viên Trường Đại học Sài Gòn đến cổ vũ. Tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay, những pha bóng đẹp xen giữa những cái ôm thắm thiết sau nhiều năm gặp lại - tất cả tạo nên một ngày hội đúng nghĩa của tình đồng đội và lòng biết ơn.

Hoạt động này không chỉ chăm lo đời sống cho các cựu cầu thủ mà còn góp phần kết nối các thế hệ, xây dựng phong trào thể thao quần chúng ngày càng bền vững. Từ sân chơi phong trào, tinh thần "Đoàn kết - Tương trợ - Chăm lo" được lan tỏa, trở thành nền tảng cho một môi trường thể thao tử tế.

img

Xuân về, có thể các nữ cầu thủ vang bóng một thời không cần điều gì lớn lao. Chỉ cần được nhớ đến đúng lúc, được hỏi han bằng cả tấm lòng, đã đủ ấm áp. 

Và trong buổi sáng cuối tháng 1 - 2026 ở Tao Đàn, bóng đá phong trào TP HCM một lần nữa cho thấy giá trị nhân văn sâu sắc của mình - nơi trái bóng lăn không chỉ để ghi bàn, mà còn để kết nối yêu thương.

Cũng trong không khí rộn ràng trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, đội cựu cầu thủ Công an TP HCM, cựu cầu thủ Năng khiếu Nghiệp vụ khóa 2-3 TP HCM… cũng tổ chức trận đấu giao hữu quyên góp kinh phí hỗ trợ cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của các cựu cầu thủ bóng đá TP HCM ở mỗi dịp đầu Xuân.

Tin liên quan

CLB Công an TP HCM vô địch giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam

CLB Công an TP HCM vô địch giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM lên ngôi vô địch vòng chung kết Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex Cup sau 4 tháng tranh tài.

Giải bóng đá phong trào lớn nhất cả nước chính thức khởi động mùa mới

(NLĐO) - Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2025, một trong những giải phong trào lâu đời và quy mô nhất Việt Nam, chính thức khởi động.

Tiền thưởng "khủng" ở giải bóng đá phong trào sân 7 tại Bình Dương

(NLĐO) - Giải bóng đá vô địch sân 7 người Bình Dương mở rộng là sân phong trào có chất lượng chuyên môn cao, thuộc hệ thống giải đấu do Phui Football quản lý

bóng đá phong trào bóng đá TP HCM cựu cầu thủ Việt Nam danh thủ bóng đá TP HCM
