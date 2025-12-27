HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nghịch lý mặt bằng cho thuê cuối năm

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Trong khi mặt bằng cho thuê ở các phố thời trang khá ảm đạm thì khu vực trung tâm TPHCM lại hết sức nhộn nhịp dù giá thuê tăng cao

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong tuần cuối cùng của năm 2025, thị trường mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm TPHCM đã khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Dù vẫn còn một số vị trí treo biển cho thuê, song tỉ lệ lấp đầy đã tăng lên đáng kể, đặc biệt tại các tuyến phố lõi trung tâm.

- Ảnh 1.

Góc 2 mặt tiền đường Pasteur - Lê Lợi, một thương hiệu đang hoàn thiện cửa hàng, chuẩn bị khai trương

Trên nhiều trục đường lớn như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Pasteur, Nguyễn Huệ…, không khí thi công, sửa sang mặt bằng diễn ra rộn ràng để kịp khai trương đầu năm mới. 

Nhiều góc nhà hai mặt tiền, từng đóng cửa suốt thời gian dài, nay đã có khách thuê và đang gấp rút hoàn thiện nội thất. Đây được xem là diện mạo mới của khu "đất vàng" trung tâm thành phố sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

- Ảnh 2.

Góc 2 mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực - Lưu Văn Lang sắp khai trương

Theo các nhà môi giới, những mặt bằng treo biển cho thuê ở vị trí đẹp nhưng vẫn đóng cửa thực chất phần lớn vướng pháp lý, liên quan tranh chấp hoặc các tài sản đang trong quá trình xử lý, không thể giao dịch ngay. Việc dán thông tin cho thuê chủ yếu nhằm thăm dò nhu cầu và giữ liên hệ với khách tiềm năng, chứ không phản ánh nguồn cung thực sự trên thị trường.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Mặt bằng triệu đô ở góc đường Trương Định - Lý Tự Trọng sau nhiều năm bỏ trống gần đây đã được một thương hiệu F&B thuê lại 

Ngược lại, các mặt bằng đẹp, vị trí đắc địa, đặc biệt là những góc hai mặt tiền ở trung tâm, vẫn được săn đón mạnh dù giá thuê cao. Tại khu vực Hai Bà Trưng – Nguyễn Du, giá thuê phổ biến dao động từ 38–40 USD/m², tương đương hơn 1 triệu đồng/m² mỗi tháng. 

Nhiều người môi giới cho biết so với một năm trước, giá thuê mặt bằng đẹp ở trung tâm đã tăng từ 20% đến 30%, phản ánh nhu cầu quay trở lại của các thương hiệu lớn.

- Ảnh 5.

Các mặt bằng đắc địa ở trung tâm thành phố được các thương hiệu lớn lắp đầy

- Ảnh 6.

Dọc đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Du có rất nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực F&B thuê lại

Một điểm đáng chú ý là các tuyến phố thời trang như Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ...  vẫn ghi nhận tỉ lệ trả mặt bằng cao hơn những ngành hàng khác. Nguyên nhân được lý giải là do các thương hiệu thời trang hiện chỉ cần một số ít cửa hàng trải nghiệm, trong khi doanh thu chính chuyển sang kênh online. 

Ngược lại, các thương hiệu ăn uống, mỹ phẩm, bán lẻ cao cấp và dịch vụ trải nghiệm vẫn ưu tiên hiện diện tại khu trung tâm để xây dựng hình ảnh và tiếp cận khách du lịch.

- Ảnh 7.

Một số mặt tiền to, đẹp khu trung tâm Nguyễn Huệ vẫn còn bỏ trống

Mặt bằng ở các tuyến phố thời trang thường bị trả nhiều nhất. Lý do, đây là ngành có thể chỉ cần một vài vị trí trải nghiêm, phần lớn được chia phân cho kinh doanh online.

- Ảnh 8.

Nhiều mặt bằng còn khách kén thuê do diện tích nhỏ

Riêng tuyến đường Lê Lợi, phường Bến Thành, sau khi tuyến metro vận hành được 1 năm và gần đây được một doanh nghiệp đứng ra chỉnh trang, đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu cuối năm ngoái còn nhiều nhà trống, thì nay gần như toàn tuyến đã được lấp đầy, chỉ còn lác đác vài mặt bằng nhỏ đang chờ khách thuê. Các vị trí góc lớn, hai mặt tiền đang được thi công gấp rút, chuẩn bị đón các thương hiệu mới.

Theo các chuyên gia, khi một thương hiệu lớn xuất hiện, các thương hiệu khác thường theo chân để tạo hiệu ứng cộng hưởng, chia sẻ lượng khách và gia tăng sức hút khu vực. Chính yếu tố này khiến giá thuê tại trung tâm khó giảm, dù thị trường bán lẻ vẫn còn nhiều thách thức. 

Tổng thể, mặt bằng trung tâm TPHCM đang bước vào giai đoạn phục hồi rõ nét, với sự sàng lọc mạnh mẽ giữa các vị trí kém lợi thế và những "điểm vàng" luôn trong tình trạng khan hiếm.

- Ảnh 9.

Những mặt bằng góc 2 mặt tiền to đẹp trung tâm đang được khẩn trương thi công

- Ảnh 10.

Góc 2 mặt tiền Nguyễn Du - Hai Bà Trưng đang nhộn nhịp với nhiều thương hiệu "kín" mặt bằng



kinh doanh online thương hiệu lớn mặt bằng cho thuê thị trường bán lẻ khách du lịch
