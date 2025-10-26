HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chạy bộ tốt bất ngờ nhờ một thức uống dễ tìm, dễ pha tại nhà

(NLĐO) - Nghiên cứu mới chỉ ra một loại thức uống ngon lành, dễ tìm, dễ pha tại nhà có thể là thức uống thể thao tốt nhất cho người chạy bộ.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Công nghệ Nanyang (NTU - Singapore) cho thấy một ly ca cao ít đường sữa, hoặc một ly chocolate đen, có thể giúp bạn đạt kết quả tốt hơn với hầu hết mọi dạng bài tập, từ chạy bộ nước rút cho đến các bài tập sức bền.

Chạy bộ tốt bất ngờ nhờ một thức uống "ngọt ngào" - Ảnh 1.

Một ly ca cao pha đậm là lựa chọn tốt nếu bạn muốn có một ngày chạy bộ hay tập các môn thể thao khác hiệu quả - Minh họa AI: Thu Anh

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả đã chỉ ra các bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm chocolate đen - tức loại chocolate có hàm lượng ca cao nguyên chất ít nhất 70% - có thể cải thiện hiệu suất trong các môn thể thao sức bền.

Điều này là do các hợp chất có lợi từ ca cao như atechin, epicatechin, theobromine và procyanidin có thể giúp giảm mệt mỏi về tinh thần lẫn thể chất, tăng cường chức năng điều hành.

Để xem xét toàn diện hơn, các tác giả đã thực hiện thêm thí nghiệm lên dạng bài tập kỵ khí, trong đó cơ thể phân giải glucose mà không cần oxy để tạo ra năng lượng mạnh mẽ trong một thời gian ngắn.

Ví dụ của dạng bài tập này là chạy bộ nước rút, nâng tạ nặng hoặc các động tác nhảy mạnh mẽ khiến bạn phải thở dốc chỉ trong vài chục giây đến vài phút.

Một nhóm tình nguyện viên tuổi từ 21-35, là người tập thể dục thường xuyên, đã được cung cấp thức uống chocolate đen hoặc sữa có hương vị chocolate trắng (hầu như không chứa ca cao nguyên chất, chỉ sử dụng bơ ca cao).

Kết quả cho thấy nhóm sử dụng thức uống có hàm lượng ca cao lớn cải thiện hiệu suất chạy bộ nước rút rất rõ rệt, đặc biệt là nam giới.

Tác động này đến từ các hợp chất hoạt tính sinh học của ca cao, được tăng cường nhờ sự hiện diện của một ít glucose (đường) khi pha thành sữa chocolate đen.

Vì vậy, ca cao pha đậm - hoặc sữa chocolate đen - có thể được coi như loại thức uống thể thao toàn diện cho người hay tập luyện. Điều này cũng rất tốt cho sức khỏe lâu dài, vì ca cao đã được biết đến là thức uống tốt cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa.

Tin liên quan

Vì sao nên uống cà phê trước khi tập gym?

Vì sao nên uống cà phê trước khi tập gym?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê và các thức uống giàu caffeine khác có thể đem lại hiệu quả bất ngờ cho các bài tập kháng lực

5 phút làm điều này, người ít tập thể dục nhận điều bất ngờ

(NLĐO) - Một nghiên cứu quốc tế mới chỉ ra rằng tác hại của việc ít tập thể dục có thể được bù đắp đáng kể bằng "exercise snacks".

Nghiên cứu Mỹ: Tin vui cho người không thể tập thể dục đều đặn

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy việc bắt đầu tập thể dục trở lại sau một thời gian bị gián đoạn có thể không "dễ nản" như bạn nghĩ.

tập thể thao chạy bộ ca cao chocolate đen
