Một nghiên cứu mới từ Đại học Công nghệ Nanyang (NTU - Singapore) cho thấy một ly ca cao ít đường sữa, hoặc một ly chocolate đen, có thể giúp bạn đạt kết quả tốt hơn với hầu hết mọi dạng bài tập, từ chạy bộ nước rút cho đến các bài tập sức bền.

Một ly ca cao pha đậm là lựa chọn tốt nếu bạn muốn có một ngày chạy bộ hay tập các môn thể thao khác hiệu quả - Minh họa AI: Thu Anh

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả đã chỉ ra các bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm chocolate đen - tức loại chocolate có hàm lượng ca cao nguyên chất ít nhất 70% - có thể cải thiện hiệu suất trong các môn thể thao sức bền.

Điều này là do các hợp chất có lợi từ ca cao như atechin, epicatechin, theobromine và procyanidin có thể giúp giảm mệt mỏi về tinh thần lẫn thể chất, tăng cường chức năng điều hành.

Để xem xét toàn diện hơn, các tác giả đã thực hiện thêm thí nghiệm lên dạng bài tập kỵ khí, trong đó cơ thể phân giải glucose mà không cần oxy để tạo ra năng lượng mạnh mẽ trong một thời gian ngắn.

Ví dụ của dạng bài tập này là chạy bộ nước rút, nâng tạ nặng hoặc các động tác nhảy mạnh mẽ khiến bạn phải thở dốc chỉ trong vài chục giây đến vài phút.

Một nhóm tình nguyện viên tuổi từ 21-35, là người tập thể dục thường xuyên, đã được cung cấp thức uống chocolate đen hoặc sữa có hương vị chocolate trắng (hầu như không chứa ca cao nguyên chất, chỉ sử dụng bơ ca cao).

Kết quả cho thấy nhóm sử dụng thức uống có hàm lượng ca cao lớn cải thiện hiệu suất chạy bộ nước rút rất rõ rệt, đặc biệt là nam giới.

Tác động này đến từ các hợp chất hoạt tính sinh học của ca cao, được tăng cường nhờ sự hiện diện của một ít glucose (đường) khi pha thành sữa chocolate đen.

Vì vậy, ca cao pha đậm - hoặc sữa chocolate đen - có thể được coi như loại thức uống thể thao toàn diện cho người hay tập luyện. Điều này cũng rất tốt cho sức khỏe lâu dài, vì ca cao đã được biết đến là thức uống tốt cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa.