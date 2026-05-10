Sức khỏe

Nghiên cứu 40.000 người: Hãy ăn 5 quả trứng mỗi tuần

Anh Thư

(NLĐO) - Một căn bệnh nan y đang gia tăng trên khắp thế giới có thể được phòng ngừa bằng những quả trứng, theo các nhà nghiên cứu Mỹ.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition, nhóm tác giả từ Đại học Loma Linda (Mỹ) chỉ ra rằng những quả trứng có thể là công cụ hiệu quả để phòng ngừa bệnh Alzheimer.

Nghiên cứu 40.000 người: Hãy ăn 5 quả trứng mỗi tuần - Ảnh 1.

Ăn 5 quả trứng mỗi tuần giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh Alzheimer - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Bệnh Alzheimer là một trong những nguyên nhân gây tử vong sớm phổ biến nhất trên thế giới và vẫn chưa có phương pháp điều trị thực sự hiệu quả. Tỉ lệ mắc bệnh đang ngày càng gia tăng ở nhiều quốc gia, khiến các chuyên gia y tế "đau đầu".

Nguyên nhân gây bệnh Alzheimer bao gồm các yếu tố di truyền, mạch máu và môi trường, bao gồm chế độ ăn uống. Vì vậy, nghiên cứu mới chỉ ra rằng một số thay đổi nhỏ trong thực đơn -cụ thể là ăn trứng thường xuyên hơn - có thể giúp ích phòng bệnh.

Theo News Medical, các tác giả đã phân tích bộ dữ liệu khổng lồ từ gần 40.000 người, với thời gian theo dõi trung bình là 15,3 năm.

Kết quả khẳng định ăn trứng thực sự làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Cụ thể hơn, nhưng người ăn 1-3 quả trứng mỗi tháng hoặc 1 quả trứng mỗi tuần sẽ giảm được khoảng 17% nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, ăn 5 quả trứng mỗi tuần giúp giảm đến 27% nguy cơ và ăn 1 quả trứng mỗi ngày giúp giảm 26% nguy cơ.

Các tác giả cho rằng hiệu quả bất ngờ này có thể đến từ lượng chất dinh dưỡng dồi dào mà các quả trứng chứa đựng: Choline, DHA, lutein, zeaxanthin, phospholipid và vitamin B12. Mặc dù vậy, họ cho rằng vẫn cần kiểm chứng thêm về tác động của từng chất.

Việt Nam triển khai xét nghiệm chỉ dấu sinh học phát hiện sớm bệnh Alzheimer

Việt Nam triển khai xét nghiệm chỉ dấu sinh học phát hiện sớm bệnh Alzheimer

Phương pháp xét nghiệm dấu ấn sinh học (biomarkers) trong máu được xem là "cuộc cách mạng" giúp phát hiện sớm và đánh giá tiến triển bệnh Alzheimer tại Việt Nam

Bài kiểm tra ở tuổi 50 giúp dự đoán nguy cơ đột quỵ, Alzheimer

(NLĐO) - Nghiên cứu mới dựa trên hơn 51.000 người cho thấy nguy cơ đột quỵ, bệnh thoái hóa thần kinh, chuyển hóa... có thể được phản ánh qua điều rất đơn giản.

Cụ bà mắc Alzheimer nhiều đêm thức trắng vì lo mất trộm

Bị Alzheimer, cụ bà lúc nào cũng nghi ngờ có người lấy cắp đồ đạc, vài ngày lại đòi thay khóa nhà, nhiều đêm không ngủ để trông đồ đạc

