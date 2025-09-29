Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trả lời kiến nghị của cử tri. Trước đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển nội dung kiến nghị của cử tri đến Bộ Nội vụ như sau: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp huyện, sát nhập cấp tỉnh, cấp xã. Đến thời điểm này bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động.



Bộ Nội vụ đang nghiên cứu điều chỉnh tiền lương với cán bộ, công chức sau sắp xếp bộ máy (Ảnh minh hoạ)

"Để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các chính sách để giữ công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tránh tình trạng "chảy máu chất xám" trong khu vực công, đồng thời thu hút nhân tài vào hệ thống chính trị"- cử tri kiến nghị.

Trả lời kiến nghị nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 179 của Chính phủ năm 2024, trong đó quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cụ thể, có phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có tài năng; tôn vinh, khen thưởng; chính sách về nghỉ dưỡng, chế độ phúc lợi và các chính sách khác.

Cũng theo Bộ Nội vụ, tại Nghị định 178 đã quy định các chính sách cho người có năng lực, phẩm chất nổi trội, gồm: được nâng lương vượt một bậc, được hưởng tiền thưởng theo thành tích xuất sắc; được ưu tiên quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vào vị trí lãnh đạo, quản lý; được hưởng chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, thực hiện Kết luận số 83, Kết luận số 186 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.