Thời sự Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp

Bảo Trân

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành chi trả đối với trường hợp có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8 mà chưa được thanh toán.

Ngày 26-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận 195).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp- Ảnh 1.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hướng dẫn việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8-2025 chưa được thanh toán (Ảnh minh họa)

Theo Kết luận 195, tại phiên họp ngày 26-9, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7 đến nay và báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có kết luận.

Hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng kế hoạch.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế được giao tại các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 56.

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu, hoàn thành trước ngày 30-10-2025.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, hoàn thành trong tháng 10-2025; hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và bộ máy bên trong các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phù hợp tình hình mới; hoàn thành trong tháng 10-2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hướng dẫn việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31-8-2025 chưa được thanh toán; thực hiện xong việc chi trả trước ngày 15-10-2025 đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31-8-2025.

Rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc MTTQ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định trong tuần đầu tháng 10-2025. Cụ thể, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh và lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội và triển khai thực hiện.

Rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong tình hình mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư cấp ủy các địa phương căn cứ báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; phân công rõ trách nhiệm và xác định rõ thời gian phải hoàn thành việc khắc phục.

Trong đó, triển khai ngay việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ chuyên môn (nhất là cán bộ có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế…) về cơ sở, hoàn thành trước ngày 15-10-2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp cùng các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, tham gia ý kiến (khi cần thiết) trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng tiến độ, chủ trương, yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo; điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề này, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 14-11-2025.

sắp xếp Bộ Chính trị Ban Bí thư nghỉ hưu sắp xếp bộ máy nghỉ chế độ Nghị quyết 18 tinh gọn Nghị định 178 chi trả chế độ nghỉ thôi việc
