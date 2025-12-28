HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Nghiên cứu kỹ lưỡng việc điều chỉnh tiền lương công chức cấp xã

Huỳnh Như

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở năm 2026, ưu tiên cán bộ cấp xã, bảo đảm đời sống, phù hợp khối lượng công việc và khả năng ngân sách.

Bộ Nội vụ cho biết đang tích cực nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở cùng một số chế độ phụ cấp trong năm 2026, nhằm cải thiện đời sống và tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Đây là nội dung được nêu trong Công văn số 12109/BNV-VP về giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ban hành ngày 15-12-2025.

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu điều chỉnh lương cơ sở và phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong năm 2026

Bộ Nội vụ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để xây dựng đề xuất tăng lương cơ sở, đồng thời cân nhắc các yếu tố như chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế, cũng như khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, đội ngũ công chức cấp xã là một trong những đối tượng được nghiên cứu điều chỉnh tiền lương kỹ lưỡng. Việc này nhằm đảm bảo mức lương phù hợp với khối lượng công việc thực tế, đồng thời tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác và giữ sự thống nhất trong hệ thống tiền lương.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cho biết đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Dự thảo này sẽ bao gồm những nội dung liên quan trực tiếp đến cán bộ cấp xã, giúp hoàn thiện cơ chế chính sách tiền lương, bảo đảm công bằng, hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ quan hành chính ở cả cấp tỉnh, huyện và xã.

Việc điều chỉnh lương cơ sở dự kiến trong năm 2026 đang được các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng và sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới. Điều này đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành tại các địa phương.

Bộ Nội vụ thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

(NLĐO)- Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026.

Bộ Nội vụ đề xuất quỹ từ thiện không được cho vay, góp vốn đầu tư

(NLĐO)- Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Bộ Nội vụ khẩn trương trình các văn bản về tiền lương, phụ cấp trước ngày 15-12

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành việc sửa chữa, xây mới nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua.

lực lượng vũ trang Bộ Chính trị lương cơ sở Bộ Nội vụ tăng lương cơ sở
