Bộ Nội vụ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản triển khai Kết luận 206-KL/TW của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp khi sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trình trước ngày 15-12-2025.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025, diễn ra ngày 6-12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn; xử lý trụ sở, tài sản công; bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy theo mô hình mới…

Về nhiệm vụ cấp bách thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tập trung công sức khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý đến 31-12-2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31-1-2026 phải xong nhà xây mới, để mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chính sách lãi suất, tỉ giá phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam.

Đồng thời, tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện hiệu quả các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên như nhà ở xã hội, cho vay ưu đãi với người trẻ dưới 35 tuổi, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt… NHNN cần khẩn trương trình cấp có thẩm quyền về việc nghiên cứu, thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12-2025.

Về chính sách tài khoá, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân, FDI; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình lớn.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, ổn định thị trường, giá cả, nhất là trong dịp cuối năm, không để thiếu hàng, sốt giá, găm hàng, đội giá.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Về đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Khẩn trương ban hành các Nghị định về thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12-2025.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh dịp cuối năm và đầu năm mới. Trong đó, cần đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao đẩy nhanh đàm phán mở cửa thị trường, công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm giúp mở cửa thị trường cho các chủng loại trái cây, rau quả có thế mạnh của Việt Nam; quyết liệt thực hiện các giải pháp gỡ "Thẻ vàng" IUU trong tháng 12-2025.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng lưu ý là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Cụ thể, NHNN thực hiện hiệu quả phương án xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém. NHNN phải xử lý được việc cơ cấu lại Ngân hàng SCB trong tháng 12-2025.

Bộ Tài chính chuẩn bị triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu vùng xa, nhất là trong dịp Tết. Đẩy mạnh tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, đại nhạc hội, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí… Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành và vượt mục tiêu xây 100.000 căn trong năm 2025.



