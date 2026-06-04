Nghiên cứu lớn của Harvard hé lộ “công thức trường thọ”

Viết trên tạp chí y học British Journal of Sports Medicine, nhóm nghiên cứu từ Trường Y tế công cộng Harvard TH Chan (thuộc Đại học Harvard - Mỹ) cho biết họ đã tìm hiểu tác động cụ thể của các kiểu tập thể dục - thể thao khác nhau với thời lượng khác nhau lên nguy cơ tử vong sớm của mỗi người.

Kết quả cho thấy sự kết hợp đúng mức giữa các bài tập cardio và kháng lực sẽ đem đến "công thức trường thọ" hoàn hảo.

Sự kết hợp giữa tập kháng lực và cardio sẽ giúp bạn gia tăng tuổi thọ thông qua việc tránh được các biến cố sức khỏe nguy hiên, theo nghiên cứu mới - Minh họa AI: Thu Anh

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 3 nhóm lớn với tổng cộng gần 150.000 người, thời gian theo dõi lên đến 30 năm.

Những người tham gia được hỏi định kỳ 2 năm một lần về lượng thời gian họ dành cho tập kháng lực và cardio mỗi tuần.

Các bài tập cardio được xét đến bao gồm: đi bộ nhanh, chạy bộ, chạy cự ly ngắn, bơi lội, đạp xe, quần vợt, bóng quần, các công việc nặng nhọc ngoài trời và leo cầu thang.

Các bài tập kháng lực bao gồm: tập tạ, chống đẩy, squats (đứng lên – ngồi xuống) và lunges (phát triển cơ mông và cơ đùi).

Nghiên cứu chỉ ra rằng 90-120 phút tập kháng lực mỗi tuần là "thời gian vàng" giúp giảm 13% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Đặc biệt, thói quen này giúp giảm lần lượt 19% và 27% nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch và thần kinh; riêng với bệnh ung thư, mức tập ít hơn từ 1-59 phút mỗi tuần đem lại hiệu quả lớn nhất: Giảm 18-21% nguy cơ.

Sự kết hợp giữa tập kháng lực và các bài tập cardio sẽ tối đa hóa hiệu quả kéo dài tuổi thọ so với việc chỉ tập riêng lẻ từng loại hình.

Khi kết hợp cardio thời lượng cao với 60-119 phút tập kháng lực mỗi tuần, nguy cơ tử vong sớm có thể giảm tới 45%.