Sức khỏe

Bài tập thể dục tốt nhất ở tuổi U50

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu dựa trên 4.500 người ở tuổi 46 tiết lộ cách tập thể dục tốt nhất, là một bất ngờ lớn.

Trên tạp chí y học Depression and Anxiety, nhóm tác giả dẫn đầu bởi Đại học Oulu (Phần Lan) chỉ ra rằng tập thể dục cường độ vừa phải đến mạnh có vai trò quan trọng hơn đối với sức khỏe tinh thần ở độ tuổi trung niên so với các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ.

Bài tập thể dục tốt nhất ở tuổi 46 - Ảnh 1.

Tập thể dục cường độ vừa phải đến mạnh sẽ đem lại lợi ích lớn hơn cho sức khỏe tinh thần ở tuổi 46 - Ảnh minh họa: HEALTHLINE

Theo News Medical, 4.500 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đã đeo thiết bị theo dõi hoạt động trong vòng 2 tuần ở tuổi 46.

Kết quả cho thấy khi 30 phút ngồi yên được thay thế bằng hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh, mối liên hệ với việc cải thiện sức khỏe tinh thần rất rõ ràng: Các triệu chứng trầm cảm giảm 9% và các triệu chứng lo âu giảm khoảng 5%.

"Kết quả nghiên cứu cho thấy từ góc độ sức khỏe tinh thần, cường độ hoạt động thể chất là yếu tố then chốt, chứ không chỉ đơn thuần là tăng cường vận động. Hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải đến mạnh là loại hoạt động đủ để khiến bạn hơi thở hổn hển” - phó giáo sư Maisa Niemelä từ Đại học Oulu giải thích.

Nghiên cứu cũng cho thấy sức khỏe tinh thần không chỉ bị ảnh hưởng bởi các đợt tập thể dục riêng lẻ, mà còn bởi sự cân bằng tổng thể trong việc sử dụng thời gian hàng ngày.

Bên cạnh hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh, ngủ đủ giấc cũng giúp bảo vệ chống lại các triệu chứng trầm cảm và lo âu.

Những người tham gia báo cáo ngủ trung bình 7 giờ 30 phút mỗi đêm. Ngủ ít hơn chỉ 5-30 phút mỗi đêm có liên quan đến sự gia tăng nhẹ các triệu chứng sức khỏe tâm thần.

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Phần Lan cho thấy một thao tác nhỏ trước khi tập thể dục có thể khiến bạn cảm thấy lâu mệt hơn thường ngày.

(NLĐO) - Một phân tích mới dựa trên hơn 2.500 người bị rối loạn giấc ngủ cho thấy một số bài tập thể dục sẽ mang lại kết quả đầy bất ngờ.

(NLĐO) - Nghiên cứu dẫn đầu bởi đã đảo ngược một quan niệm phổ biến về tập thể dục ở người lớn tuổi.

