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Sức khỏe

Tập luyện dưới trời nắng nóng: Hãy ăn 1 muỗng này

Anh Thư

(NLĐO) - Một loại thực phẩm quen thuộc có thể là thực phẩm năng lượng hoàn hảo cho người tập luyện thể thao, theo các nhà nghiên cứu Anh.

Viết trên The Conversation, các nhà nghiên cứu từ Đại học Essex và Đại học Anglia Ruskin (Anh) cho biết việc ăn 1-1,5 muỗng canh mật ong trước khi tập luyện có thể giúp bạn tăng hiệu suất một cách bất ngờ và cải thiện khả năng phục hồi sau tập.

Các tác giả giải thích rằng cơ thể chúng ta dự trữ carbohydrate dưới dạng glycogen trong cơ bắp và gan. Lượng dự trữ này sẽ cạn kiệt trong quá trình tập luyện cường độ trung bình đến cao, đặc biệt là khi buổi tập kéo dài hơn 60 phút.

Khi lượng glycogen giảm, sự mệt mỏi tăng lên và hiệu suất giảm sút. Vì vậy việc tiêu thụ carbohydrate trước hoặc trong khi tập luyện đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, cho phép chúng ta duy trì hoạt động lâu hơn.

Tập luyện dưới trời nắng nóng: Hãy ăn 1 muỗng này - Ảnh 1.

Mật ong là thực phẩm hoàn hảo cho việc tập luyện, theo các nhà khoa học Anh - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Mật ong là lựa chọn tốt cho việc đó: Nó cung cấp năng lượng nhanh chóng khi cần thiết, chứa sự kết hợp tự nhiên của cả glucose và fructose.

Các loại đường này được hấp thụ qua các con đường khác nhau trong ruột, cho phép chúng được sử dụng đồng thời, tăng lượng carbohydrate được hấp thụ, giảm áp lực lên ruột và giúp duy trì lượng năng lượng tốt hơn.

Một muỗng canh mật ong đầy cung cấp khoảng 20 g carbohydrate - tương đương với một gói gel năng lượng thương mại - vì vậy các nhà nghiên cứu khuyến nghị người tập luyện nên ăn 1-1,5 muỗng canh mật ong trước buổi tập, nhất là nếu bạn tập vào sáng sớm.

Một nghiên cứu trên các cua-rơ xe đạp cho thấy việc nạp 15g mật ong mỗi 16km trong chặng đua 64km giúp họ cải thiện đáng kể công suất ở 16km cuối.

Một nghiên cứu khác cho thấy các vận động viên chuyên nghiệp sử dụng 90g mật ong/giờ trong suốt 3 tiếng đạp xe đạt hiệu suất tương đương với người dùng các loại gel năng lượng chuyên dụng.

Trong khi đó, thử nghiệm trên 10 người chạy bộ nghiệp dư trong điều kiện thời tiết nắng nóng cho thấy nhóm uống nước mật ong ở hiệp nghỉ đã chạy được xa hơn tới 10% ở hiệp chạy thứ hai nhờ khả năng tái tạo năng lượng được cải thiện.

Một số dòng mật ong giàu hoạt chất như Manuka hay mật ong Malaysia còn sở hữu đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp vận động viên giảm đau nhức cơ bắp và bảo vệ hệ miễn dịch tối ưu trong các giai đoạn tập luyện cường độ cao.

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