Sức khỏe

Nghiên cứu mới: Cà phê giúp sống thọ và chống ung thư

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra cơ chế tác động của "ma trận" 1.000 hợp chất trong cà phê lên sức khỏe con người.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, giáo sư Stephen Safe từ Đại học Texas A&M (Mỹ) và các cộng sự đã đưa ra những manh mối mới cho một câu hỏi hóc búa lâu nay: Tại sao những người uống cà phê có xu hướng sống lâu hơn và ít mắc các bệnh mạn tính hơn?

Nghiên cứu mới: Cà phê giúp sống thọ và chống ung thư - Ảnh 1.

Cà phê là thức uống rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Thông qua một loạt các thí nghiệm sinh hóa, các nhà khoa học phát hiện ra các thành phần hóa học chính của cà phê có thể tác động lên thụ thể NR4A1 trong cơ thể người, giúp nó hoạt động đúng mức, hiệu quả hơn.

Đó là một loại protein đóng vai trò như "vệ sĩ" của các tế bào, giúp điều tiết các phản ứng cần thiết trước sự tác động của căng thẳng oxy hóa, viêm và các mối đe dọa khác.

Điều này giải thích vì sao các khảo sát trước đây cho thấy người thường xuyên uống cà phê sống thọ hơn và ít phải đối diện với các bệnh liên quan đến quá trình lão hóa hơn.

Phát hiện thú vị nhất là tác động của cà phê lên NR4A1 không đến từ một vài hợp chất đơn lẻ. 

Cà phê có trên 1.000 hợp chất hóa học và nhiều hợp chất trong số đó đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Nghiên cứu mới cho thấy tác động lên NR4A1 là tác động hiệp đồng của một "ma trận" các hợp chất, trong đó nhóm polyphenol mang lại lợi ích lớn nhất.

Song song đó, thí nghiệm trên dòng tế bào ung thư, chiết xuất cà phê và một số hợp chất có lợi của nó đã làm chậm sự phát triển của tế bào.

Khi các nhà khoa học giảm mức độ NR4A1 trong tế bào, hiệu ứng đó đã giảm đi, cho thấy thụ thể này giúp điều hòa hoạt động sinh học của cà phê.

Họ cũng phát hiện ra rằng nhiều hợp chất trong cà phê hoạt động như các chất đồng vận nghịch, làm giảm hoạt động của NR4A1 theo những cách có thể chống lại các tín hiệu thúc đẩy khối u.

Điều này tiếp tục giải thích một số khảo sát trước đó cho thấy thói quen uống cà phê làm giảm nguy cơ một số dạng ung thư.

Nghiên cứu Harvard chỉ ra sự "thần kỳ" của tách cà phê sáng

Nghiên cứu Harvard chỉ ra sự “thần kỳ” của tách cà phê sáng

(NLĐO) - Một nghiên cứu trên hơn 47.000 người được theo dõi trong 30 năm cho thấy cà phê mang lại lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Chỉ 1 tách cà phê mỗi ngày, ngừa được căn bệnh nguy hiểm

(NLĐO) - Một nghiên cứu trên hơn 650.000 người, được theo dõi trong 35 năm, đã chỉ ra lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của cà phê.

Uống 2 tách cà phê mỗi ngày trong 43 năm, nhận điều bất ngờ

(NLĐO) - Một nghiên cứu trên gần 132.000 người với thời gian theo dõi 43 năm cho thấy lợi ích cực lớn của thói quen uống cà phê và trà.

