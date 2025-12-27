Nghiên cứu mới "giải oan" cho loại bánh mì nhiều người Việt thích ăn

Trên tạp chí y học Nutrition Bulletin, nhóm tác giả từ nhiều cơ sở nghiên cứu của Anh và Hà Lan, dẫn đầu bởi TS Peter R. Shewry (Viện nghiên cứu Rothamsted), đã xem xét tác động của việc tiêu thụ thường xuyên từng loại bánh mì với nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Các kết quả đã bác bỏ một số lập luận cho rằng bánh mì trắng không phải một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Nghiên cứu mới khẳng định bánh mì trắng và bánh mì ngũ cốc nguyên hạt/bánh mì nguyên cám đều có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh - Ảnh minh họa: NEWS-MEDICAL

Theo News Medical, các tác giả đã tổng hợp bộ dữ liệu khổng lồ từ hàng chục nghiên cứu khác nhau, tập trung vào 2 loại bánh mì được tiêu thụ phổ biến nhất: Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt/bánh mì nguyên cám và bánh mì trắng.

Nghiên cứu mới cho thấy tác động của bánh mì đối với sức khỏe phụ thuộc vào loại bánh, lượng ăn và những thực phẩm ăn kèm.

Các dữ liệu ủng hộ niềm tin về sự lành mạnh của bánh mì ngũ cốc nguyên hạt/bánh mì nguyên cám: Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm nguyên hạt có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và ung thư đại tràng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Những lợi ích này được cho là chủ yếu đến từ chất xơ và các vi chất dinh dưỡng có trong ngũ cốc nguyên hạt, giúp tăng cường cảm giác no, cải thiện chức năng mạch máu và chuyển hóa...

Tuy nhiên, nếu bạn thích ăn bánh mì trắng, điều này cũng không sao. Bởi ngay cả khi bị mất đi một số chất dinh dưỡng do quá trình tinh chế ngũ cốc, nó vẫn cung cấp một lượng đáng kể năng lượng, chất xơ và folate trong chế độ ăn uống.

Các bằng chứng cho thấy rủi ro sức khỏe phụ thuộc vào chất lượng chế độ ăn uống tổng thể hơn là do ăn bánh mì.

Một số người tin rằng bánh mì trắng làm tăng đường huyết nhanh hơn bánh mì nguyên cám, nhưng các nghiên cứu chứng minh kết quả không nhất quán.

Về phản ứng dị ứng, mặc dù lúa mì chứa các thành phần như gluten hay fructan có thể gây khó chịu cho một số người nhạy cảm, nhưng các trường hợp này rất hiếm và hàm lượng fructan trong bánh mì trắng thực tế còn thấp hơn bánh mì nguyên cám.

Các chuyên gia khẳng định khả năng dung nạp của mỗi người là khác nhau và hầu hết chúng ta đều có thể ăn bánh mì trắng một cách hoàn toàn an toàn.

Ngoài ra, tác động của bánh mì trắng còn phụ thuộc vào cách chúng được chế biến và ăn. Bánh mì trắng chế biến thủ công tại các lò bánh mì được cho là lành mạnh hơn loại công nghiệp, do không cần thêm nhiều phụ gia.

Các tác giả cũng chỉ ra một cách đơn giản để bổ sung những gì mà quá trình tinh chế ngũ cốc đã lấy đi của bánh mì trắng: Ăn kèm nó với những món tươi ngon, chứa protein, chất xơ và vitamin dồi dào.

Vì vậy, một ổ bánh mì thịt có kèm rau là lựa chọn tốt. Để nó lành mạnh hơn, bạn chỉ cần chú ý sử dụng loại nhân ít bị chế biến hơn, hạn chế các loại sốt giàu chất béo.