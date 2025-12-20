HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn phô mai thường xuyên trong 25 năm?

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên hàng chục ngàn người ở Thụy Điển đã tiết lộ tác dụng bất ngờ của việc ăn phô mai.

Một nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Yufeng Du từ Đại học Lund (Thụy Điển) đã sử dụng bộ dữ liệu đồ sộ của 27.670 người dân Thụy Điển để xem xét tác động của việc ăn phô mai lên nhóm bệnh mất trí nhớ, một trong những nguyên nhân gây tử vong sớm gây lo ngại lớn gần đây.

Những người nói trên được theo dõi trong vòng 25 năm. Sau thời gian đó, có tổng cộng 3.208 người mắc chứng mất trí nhớ.

Điều gì xảy ra nếu ăn phô mai thường xuyên trong 25 năm? - Ảnh 1.

Phô mai có thể giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ - Ảnh minh họa: THE INDIAN PRACTITIONER

Khác biệt đã nảy sinh ở những người có thói quen ăn thường xuyên phô mai nhiều chất béo - bao gồm các loại hết sức thông thường như brie, gouda, cheddar, parmesan, gruyere và mozzarella, không bao gồm các loại phô mai ăn kiêng - khi so sánh với người ít ăn.

Nhìn chung, nguy cơ gặp phải nhóm bệnh đáng ngại này sẽ giảm được 13% với lượng tiêu thụ chỉ 50 g mỗi ngày, khi so sánh với người ăn dưới 15 g mỗi ngày.

Một số sản phẩm từ sữa khác cũng được xem xét, bao gồm phô mai ít béo, kem, bơ... nhưng không thể hiện được hiệu quả tương tự.

Nghiên cứu này chưa đi sâu vào việc giải thích cơ chế, nhưng một số nghiên cứu khác trước đó cho thấy nguyên nhân có thể đến từ việc chất béo trong phô mai về cơ bản là lành mạnh hơn một số nguồn khác.

Mặc dù ăn nhiều chất béo được biết đến là gây hại, nhưng não bộ vẫn cần đủ chất béo để khỏe mạnh. Vì vậy, tiêu thụ vừa phải chất béo lành mạnh sẽ tốt cho não bộ.

Ngoài ra, phô mai chứa một số lợi khuẩn, thứ gián tiếp bảo vệ não thông qua trục não - ruột.

Đây là một phát hiện rất thú vị bởi nhóm bệnh mất trí nhớ đang gây lo ngại toàn cầu. Xếp hạng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vài năm trước cho thấy nhóm bệnh này đứng thứ 7 trong danh sách các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, tuy nhiên ở một số quốc gia - như Anh, Úc - nhóm bệnh này là vị "tử thần" xếp thứ nhất.

Tin liên quan

Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

Món ăn vặt giúp người cần giảm cân bớt thèm đồ ngọt

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra món ăn vặt "thần kỳ" cho người cần giảm cân.

Muốn trẻ hơn tuổi, hãy ăn món có vitamin này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy quá trình sản sinh collagen và tái tạo da phụ thuộc trực tiếp vào lượng tiêu thụ một loại vitamin quan trọng.

Ăn gì để chống lại việc dễ bị cảm cúm?

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy việc ăn quá ít một số món có thể khiến bạn dễ bị cảm cúm và các bệnh đường hô hấp khác hơn mọi người.

mất trí nhớ Chất béo lợi khuẩn phô mai sản phẩm từ sữa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo