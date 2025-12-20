Điều gì xảy ra nếu bạn ăn phô mai thường xuyên trong 25 năm?

Một nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Yufeng Du từ Đại học Lund (Thụy Điển) đã sử dụng bộ dữ liệu đồ sộ của 27.670 người dân Thụy Điển để xem xét tác động của việc ăn phô mai lên nhóm bệnh mất trí nhớ, một trong những nguyên nhân gây tử vong sớm gây lo ngại lớn gần đây.

Những người nói trên được theo dõi trong vòng 25 năm. Sau thời gian đó, có tổng cộng 3.208 người mắc chứng mất trí nhớ.



Phô mai có thể giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ - Ảnh minh họa: THE INDIAN PRACTITIONER

Khác biệt đã nảy sinh ở những người có thói quen ăn thường xuyên phô mai nhiều chất béo - bao gồm các loại hết sức thông thường như brie, gouda, cheddar, parmesan, gruyere và mozzarella, không bao gồm các loại phô mai ăn kiêng - khi so sánh với người ít ăn.

Nhìn chung, nguy cơ gặp phải nhóm bệnh đáng ngại này sẽ giảm được 13% với lượng tiêu thụ chỉ 50 g mỗi ngày, khi so sánh với người ăn dưới 15 g mỗi ngày.

Một số sản phẩm từ sữa khác cũng được xem xét, bao gồm phô mai ít béo, kem, bơ... nhưng không thể hiện được hiệu quả tương tự.

Nghiên cứu này chưa đi sâu vào việc giải thích cơ chế, nhưng một số nghiên cứu khác trước đó cho thấy nguyên nhân có thể đến từ việc chất béo trong phô mai về cơ bản là lành mạnh hơn một số nguồn khác.

Mặc dù ăn nhiều chất béo được biết đến là gây hại, nhưng não bộ vẫn cần đủ chất béo để khỏe mạnh. Vì vậy, tiêu thụ vừa phải chất béo lành mạnh sẽ tốt cho não bộ.

Ngoài ra, phô mai chứa một số lợi khuẩn, thứ gián tiếp bảo vệ não thông qua trục não - ruột.

Đây là một phát hiện rất thú vị bởi nhóm bệnh mất trí nhớ đang gây lo ngại toàn cầu. Xếp hạng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vài năm trước cho thấy nhóm bệnh này đứng thứ 7 trong danh sách các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, tuy nhiên ở một số quốc gia - như Anh, Úc - nhóm bệnh này là vị "tử thần" xếp thứ nhất.