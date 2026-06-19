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Sức khỏe

Nghiên cứu mới: Tin mừng cho những người thích ăn hành tây

(NLĐO) - Một số người có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường type 2 nhờ sự yêu thích với hành tây, nghiên cứu từ Mỹ, Úc và Anh cho thấy.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học BMC Medicine chỉ ra rằng gene khiến bạn thích ăn hành tây cũng đem lại một lợi ích bất ngờ: Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và cao huyết áp.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khao học từ Trung tâm Cảm giác Hóa học Monell ở Philadelphia, Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), Đại học Queensland, Viện Nghiên cứu Y khoa QIMR Berghofer (Úc) và Đại học Bristol (Anh).

Nghiên cứu mới: Tin mừng cho những người thích ăn hành tây - Ảnh 1.

Biến thể khiến bạn thích ăn hành tây cũng giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường type 2 - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu đã sàng lọc hơn 1.200 biến thể di truyền trên 325 gene thụ thể vị giác và khứu giác trong dữ liệu từ UK Biobank , một nghiên cứu mang tính bước ngoặt với gần 500.000 người trưởng thành ở Anh.

Sau đó, họ đã kiểm tra xem biến thể nào có liên quan đến sở thích ăn uống.

Họ phát hiện ra rằng 268 biến thể di truyền trên 117 gene thụ thể vị giác và khứu giác có liên quan đến sở thích đối với 96 loại thực phẩm khác nhau.

Các biến thể di truyền này định hình sở thích của mọi người đối với mọi thứ, từ tỏi và bưởi đến cải ngựa, đậu tằm và hạt hồi.

Các nhà nghiên cứu tiếp tục xác nhận kết quả ở một nhóm sinh vào thập niên 1990 ở Bristol để kiểm tra xem các gene tương tự có ảnh hưởng đến lượng thức ăn mà mọi người thực sự ăn hay không, đồng thời loại trừ các biến thể gene có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội.

OR2T6, có liên quan đến mức độ yêu thích hành tây của một người, trở nên nổi bật trong cuộc sàng lọc này.

Người mang biến thể này thích ăn hành tây, nên ăn nhiều hơn những người khác. Họ cũng có huyết áp tâm thu thấp hơn trung bình khoảng 1,3 mmHg và huyết áp tâm trương thấp hơn 0,7 mmHG cho mỗi điểm tăng thêm trên thang đo độ thích ăn hành.

Nguy cơ mắc tiểu đường type 2 của những người này cũng giảm khoảng 14%.

Hành tây chứa rất nhiều quercetin và các hợp chất chống viêm, chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ hệ tim mạch và chuyển hóa. Các kết quả nói trên giúp xác nhận rằng ăn hành tây thực sự mang lại lợi ích sức khỏe, chứ không phải do trùng hợp.

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