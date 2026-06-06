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Sức khỏe

Ăn các món giàu vitamin này, phản ứng sinh ung thư bị dập tắt

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Canada cho thấy một loại vitamin quen thuộc có thể giúp bù đắp nguy cơ ung thư do ăn những món thiếu lành mạnh.

Theo News Medical, một nghiên cứu mới từ Đại học Waterloo (Canada) chỉ ra rằng tiêu thụ thường xuyên thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp chống lại phản ứng hóa học trong hệ tiêu hóa có liên quan đến sự phát triển ung thư.

Ăn các món giàu vitamin này, phản ứng sinh ung thư bị dập tắt - Ảnh 1.

Thực phẩm giàu vitamin C có thể chống lại các phản ứng liên quan đến ung thư do ăn các món không lành mạnh - Ảnh: HARVARD HEALTH

Nhóm tác giả cho biết trong vài thập kỷ qua, chế độ ăn uống của người dân Bắc Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đều đặn về mức độ tiếp xúc với nitrat và nitrit, là các hợp chất xuất hiện trong thịt chế biến sẵn hay rau, trái cây bị trồng bằng đất và nước ô nhiễm.

Việc tiêu thụ quá nhiều các chất này có thể thúc đẩy phản ứng hóa học được gọi là "nitros hóa" trong dạ dày và tạo thành các chất mà nhiều nhà khoa học nghi ngờ làm tăng nguy cơ ung thư.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một mô hình toán học về tuyến nước bọt, dạ dày, ruột non và huyết tương, đồng thời mô phỏng cách nitrit và nitrat di chuyển trong cơ thể và thay đổi theo thời gian.

Mô hình của họ đã chỉ ra một cách đơn giản để khắc chế tác hại nói trên: Ăn các món giàu vitamin C.

Ngay cả khi nguồn vitamin C đó đến từ các thực phẩm có chứa nitrat tự nhiên như một số loại rau lá xanh, củ dền..., tác dụng làm giảm nguy cơ ung thư vẫn được phát huy, thông qua việc giảm sự hình thành các sản phẩm nitros hóa.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng những phát hiện này sẽ hỗ trợ các nghiên cứu dinh dưỡng trong tương lai.

Còn trong thực tại và với mỗi người dân, họ khuyến nghị hãy bổ sung vitamin C sau mỗi bữa ăn, ví dụ như ăn món tráng miệng giàu vitamin C. Đây là một giải pháp an toàn và đem lại nhiều lợi ích, bởi vitamin C đã được chứng minh là rất quan trọng đối với hoạt động của một số cơ quan.

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