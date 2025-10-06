HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu Mỹ: Tin vui cho người không thể tập thể dục đều đặn

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy việc bắt đầu tập thể dục trở lại sau một thời gian bị gián đoạn có thể không "dễ nản" như bạn nghĩ.

Vì bận rộn với lịch trình công việc, sức khỏe hay nhiều lý do khác, đôi khi bạn phải gián đoạn việc tập thể dục một thời gian. Sau đó, việc bắt đầu lại có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn, thậm chí dễ nản vì nghĩ rằng phải "làm lại từ đầu".

Nhưng công trình mới dẫn đầu bởi giáo sư Diego Hernandez-Saavedra từ Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) có thể đem đến cho bạn một động lực mới.

Nghiên cứu Mỹ: Tin vui cho người không thể tập thể dục đều đặn - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới đem lại động lực cho những người đang cố bắt đầu lại việc tập thể dục thường xuyên - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Viết trên tạp chí khoa học American Journal of Physiology: Cell Physiology, các tác giả cho biết họ đã thực hiện một thí nghiệm trên chuột.

Chúng được yêu cầu tập thể dục thường xuyên trong 4 tuần bằng cách chạy trong bánh xe dành cho chuột. Sau đó, chúng nghỉ ngơi hoàn toàn trong 4 tuần, rồi tập lại trong 4 tuần nữa.

Kết quả cho thấy đợt chạy trên bánh xe thứ hai dẫn đến sự gia tăng kích thước sợi cơ lớn hơn lần đầu, mặc dù nỗ lực tập luyện lại không mạnh bằng đợt đầu.

Theo các tác giả, điều này chứng minh cho giả thuyết về "trí nhớ cơ bắp", cho phép cơ bắp phản ứng mạnh mẽ hơn trong đợt tập luyện thứ hai.

Vì vậy, mặc dù bạn cảm nhận cơ thể mình đang thích nghi một cách chậm chạp với đợt tập luyện mới sau thời gian gián đoạn nhưng thực tế thì hiệu quả đạt được vẫn cao hơn so với người chưa từng tập luyện trước đó.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích gene để tìm hiểu sâu hơn và phát hiện sự tăng cường mạnh mẽ của các gene liên quan đến chức năng ti thể - là nơi sản xuất năng lượng trong tế bào - trong đợt tập thứ 2, điều đã không xuất hiện trong đợt tập đầu tiên.

Điều này cho thấy ti thể chính là "ngòi nổ" cho trí nhớ cơ bắp, giúp cơ bắp phản ứng mạnh mẽ hơn khi bạn tập luyện trở lại.

Ngoài ra, trong đợt tập thứ 2, nhóm chuột thí nghiệm được chia làm đôi, một nửa ăn uống theo chế độ có kiểm soát, một nửa ăn uống kém với nhiều chất béo.

Cả 2 nhóm chuột đều phản ứng cơ bắp mạnh mẽ hơn, cho thấy trí nhớ cơ bắp có thể lấn át cả chế độ ăn uống kém, tức bạn vẫn nhận được lợi ích nhất định khi quay lại phòng tập dù không kiêng khem kỹ lưỡng như ban đầu.

Tin liên quan

Vì sao tập thể dục có thể giúp đẩy lùi ung thư?

Vì sao tập thể dục có thể giúp đẩy lùi ung thư?

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra cơ chế khiến việc tập thể dục tác động mạnh mẽ đến kết quả điều trị ung thư, liên quan đến hợp chất tên formate.

Cách đơn giản nhất để việc tập thể dục trở nên dễ dàng

(NLĐO) - Một thói quen vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến cách bạn tập thể dục và hoạt động thể chất của cả ngày hôm sau.

Cách tập thể dục này có thể giúp bạn xóa ký ức đáng sợ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản chỉ ra kiểu tập thể dục đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để chống lại một tình trạng khiến nhiều người bế tắc.

