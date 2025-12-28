HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nghiên cứu Nhật Bản: Lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc trang điểm

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản chứng minh rằng việc mua cho mẹ hoặc bà của bạn một thỏi son cũng có thể góp phần giúp sức khỏe của họ tốt hơn.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Healthcare bởi nhóm tác giả từ Đại học Kyoto Tachibana (Nhật Bản) cho thấy phụ nữ thường xuyên trang điểm có sức khỏe tinh thần tốt hơn hẳn, nhất là phụ nữ lớn tuổi.

Ngoài ra, tác động của việc trang điểm lên tâm lý cũng gián tiếp khiến những người này có thể chất tốt hơn.

Nghiên cứu Nhật Bản: Lợi ích sức khỏe bất ngờ của việc trang điểm - Ảnh 1.

Trang điểm rất có lợi cho sức khỏe của phụ nữ lớn tuổi, theo nghiên cứu từ Nhật Bản - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Daily Mail, nhóm tác giả đã nghiên cứu trên 295 phụ nữ Nhật Bản trên 65 tuổi. Trước khi hoàn thành bảng câu hỏi về sức khỏe tâm thần, mỗi người tham gia được hỏi về các loại mỹ phẩm họ sử dụng và tần suất sử dụng.

Bên cạnh đó, họ cũng trải qua các bài kiểm tra riêng biệt được thực hiện về sức mạnh cầm nắm và khả năng giữ thăng bằng, bằng cách kiểm tra khả năng đứng trên một chân trong vài giây.

Kết quả cho thấy những người trang điểm thường xuyên - chiếm 72% nhóm được khảo sát - có sức khỏe tinh thần tốt hơn hẳn những người không bao giờ trang điểm.

Họ cũng có sức nắm tốt hơn và có thể đứng trên một chân lâu hơn, cho thấy thể lực tốt hơn.

Trong các loại mỹ phẩm, son môi và phấn mắt liên quan mạnh mẽ nhất đến việc giảm nguy cơ trầm cảm.

Người hay dùng son môi - cùng với các sản phẩm kẻ lông mày - cũng có chức năng tâm lý tổng thể tốt hơn và khả năng thăng bằng tốt hơn đáng kể, điều giúp giảm mạnh nguy cơ té ngã gây chấn thương khi cao tuổi.

Các nhà khoa học tin rằng điều này có lẽ là do việc trang điểm giúp tăng sự tự tin và khiến họ năng động hơn về mặt xã hội, từ đó duy trì được tinh thần và thể chất tốt hơn.

"Trang điểm là một hoạt động có ý nghĩa, có thể thúc đẩy sự tham gia xã hội ở phụ nữ lớn tuổi. Nó kích thích các giác quan như xúc giác, khứu giác và thị giác, dẫn đến sự thích thú về mặt tâm lý" - các tác giả giải thích.

Tin liên quan

Nghiên cứu từ Nhật Bản: Dễ tăng cân chỉ vì sinh vào những tháng này

Nghiên cứu từ Nhật Bản: Dễ tăng cân chỉ vì sinh vào những tháng này

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tohoku (Nhật Bản) chỉ ra rằng tháng sinh có thể quyết định việc bạn có dễ tăng cân, tăng "vòng 2" hay không.

Đột phá từ Nhật Bản đem lại hy vọng điều trị hội chứng Down

(NLĐO) - Tại một phòng thí nghiệm Nhật Bản, các nhà khoa học lần đầu tiên sử dụng CRISPR-Cas9 chỉnh sửa thành công lỗi ở các dòng tế bào mắc hội chứng Down.

Đột phá từ Nhật Bản: Thuốc "đảo ngược" đột quỵ

(NLĐO) - Trong thử nghiệm, loại thuốc mới đã cho thấy kết quả đáng kinh ngạc trong việc cải thiện các tổn thương não do đột quỵ gây ra.

Nhật Bản sức khỏe tinh thần trang điểm thể chất
