Nghiên cứu Tây Ban Nha: Thêm tác dụng "thần kỳ" của nghệ

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the International Society of Sports Nutrition, nhóm nghiên cứu từ Đại học Oberta de Catalunya (Tây Ban Nha) đã chỉ ra thêm loạt tác dụng đặc biệt của nghệ trên những người tập luyện nặng.

Thêm nghệ vào món ăn có thể hỗ trợ giảm đau do chấn thương thể thao, giúp bạn phục hồi tốt hơn sau khi vận động nặng - Ảnh minh họa: MEDICAL XPRESS

"Ngoài công dụng trong nấu ăn, nghệ và thành phần hoạt tính của nó, curcumin, thường được sử dụng trong y học cổ truyền ở châu Á" - các tác giả viết.

Hàng trăm nghiên cứu đã được các nhà khoa học khắp thế giới thực hiện trong những thập kỷ gần đây để kiểm tra các đặc tính của curcumin, lần lượt chứng minh các khía cạnh tốt cho sức khỏe của nó.

Giờ đây, các nhà khoa học Tây Ban Nha chỉ ra nghệ và các sản phẩm liên quan, có thể làm giảm tổn thương cơ và tình trạng viêm ở hệ thống cơ xương sau khi tập thể dục mạnh.

"Cả việc tiêu thụ curcumin trước và sau khi tập thể dục đều có liên quan đến kết quả tốt hơn về mặt phục hồi cơ, giảm đau và cải thiện khả năng chống oxy hóa" - tác giả chính Daniel Vasile Popescu-Radu cho biết.

Mặc dù vậy, để có thể ứng dụng chất này như phương thuốc bổ sung giúp phục hồi ở những người vận động mạnh - do tập thể thao, làm việc... - vẫn cần có thêm các bước nghiên cứu để xem xét liều lượng và cách thức sử dụng cụ thể.

Tuy nhiên có một cách an toàn hơn uống thuốc: Dùng nghệ như gia vị, như cách mà nhiều quốc gia Á Đông vẫn sử dụng trong nhiều món ăn.

Từ lâu, bổ sung nghệ vào chế độ ăn đã được chứng minh là giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, chuyển hóa, hệ tiêu hóa.

Ví dụ một nghiên cứu hồi cuối năm 2023 của Khoa Y ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) cho thấy nghệ có tác dụng thần kỳ như thuốc giảm cân, có thể hỗ trợ chống lại béo phì.

Một nghiên cứu từ Đại học Mahidoln và Đại học Ubon Ratchatghani (Thái Lan) cho thấy nó có thể đẩy lùi tình trạng mỡ trong máu và ổn định đường huyết.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu từ Trung tâm tuổi thọ Los Angeles, Đại học California (Mỹ) cho thấy nghệ có thể hỗ trợ chống lại chứng mất trí nhớ và trầm cảm.

Một nghiên cứu khác từ Đại học Texas (Mỹ) cho thấy nghệ có thể giúp giảm bớt những cơn đau lưng dai dẳng.