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Sức khỏe

Nghiên cứu Trung Quốc: Sống thọ nhờ tế bào “zombie”

Anh Thư

(NLĐO) - Một số tế bào liên quan đến quá trình lão hóa cũng có thể là chìa khóa để duy trì sức khỏe và sống thọ hơn.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Aging-US, nhóm tác giả từ Trung tâm Ung thư Bệnh viện Tây Trung Quốc (trực thuộc Đại học Tứ Xuyên) cho biết một số loại tế bào "zombie" có thể khiến chúng ta sống thọ hơn.

Tế bào "zombie", tức tế bào lão hóa, là những tế bào đã ngừng phân chia vĩnh viễn nhưng không chết đi, mà tích tụ lại trong cơ thể theo thời gian.

Chúng được cho là liên tục tiết ra các chất gây viêm độc hại, làm tổn thương các tế bào xung quanh và thúc đẩy quá trình lão hóa cũng như các bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu đang làm thay đổi cách nhìn về chúng, bao gồm nghiên cứu mới này.

Nghiên cứu Trung Quốc: Sống thọ nhờ tế bào “zombie” - Ảnh 1.

Một số "tế bào zombie" không gây hại như người ta từng nghĩ, trái lại có thể hỗ trợ đẩy lùi một số vấn đề liên quan đến lão hóa - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhóm tác giả đã thực hiện một bản đánh giá chi tiết về sự phát triển của quá trình lão hóa tế bào ở một số cơ quan và mô chính, bao gồm gan, phổi, thận, tim, mô mỡ, não và da.

Trong các hệ thống này, tổn thương tế bào liên quan đến lão hóa có thể là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, bao gồm stress oxy hóa, rối loạn chức năng ty thể, tổn thương DNA, viêm mạn tính, stress chuyển hóa, rút ngắn telomere và tiếp xúc với các tác nhân môi trường như tia cực tím và ô nhiễm.

Theo thời gian, các tế bào lão hóa tích tụ trong các loại tế bào chuyên biệt khắp cơ thể. Khi số lượng của chúng tăng lên, chúng có thể làm thay đổi cấu trúc mô và góp phần vào sự phát triển và tiến triển của các bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới này phát hiện ra rằng tế bào lão hóa thật ra có nhiều dạng. Một số loại không làm hại cơ thể, ngược lại có thể giúp ngăn ngừa sẹo quá mức ở các mô hoặc hỗ trợ sửa chữa mô, từ đó giúp duy trì sức khỏe và tuổi thọ.

Do những khác biệt này, các nhà nghiên cứu ngày càng bác bỏ quan điểm cho rằng tất cả các tế bào lão hóa đều cần được loại bỏ.

Việc loại bỏ vô tội vạ những tế bào bị coi là zombie này thậm chí có thể gây cản trở các chức năng sinh học quan trọng như sửa chữa mô, giám sát miễn dịch, ổn định mạch máu và tính toàn vẹn cấu trúc, đặc biệt là ở các cơ quan nhạy cảm như tim, phổi và não.

Thay vào đó, cần tìm cách xác định và loại bỏ chỉ những quần thể tế bào góp phần gây bệnh, đồng thời bảo tồn các tế bào có khả năng duy trì và sửa chữa mô. Theo nhóm tác giả, một số công nghệ hiện đại có thể được áp dụng để thực hiện mục tiêu này.

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