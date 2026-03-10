HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Làm 2 điều này, nữ giới sẽ chậm lão hóa và tăng tuổi thọ

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Phần Lan đã chỉ ra thêm một yếu tố bất ngờ tác động đến tuổi thọ và sự lão hóa.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Helsinki (Phần Lan) dựa trên hơn 14.800 phụ nữ cho thấy tuổi mà họ sinh con cũng như số đứa trẻ họ sinh ra trong đời có liên quan đáng kể đến tuổi thọ và tốc độ lão hóa sinh học.

Làm 2 điều này, nữ giới sẽ chậm lão hóa và tăng tuổi thọ - Ảnh 1.

Số con và thời điểm sinh con có thể tác động đến tốc độ lão hóa và tuổi thọ - Minh họa AI: Thu Anh

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, nhóm tác giả cho biết nghiên cứu mới này cho thấy việc sinh quá nhiều con hay không sinh con đều liên quan đến tuổi thọ ngắn hơn và tốc độ lão hóa sinh học nhanh hơn.

Ngược lại, những người có số lượng con trung bình thường có sức khỏe sinh học tốt nhất.

Hơn 14.800 người tham gia nghiên cứu đều thuộc về các cặp song sinh, giúp đối chiếu chi tiết sự khác biệt. Họ được chia thành 7 nhóm dựa trên số con họ có trong đời. Tuổi của họ khi sinh mỗi đứa trẻ cũng được thống kê.

Bên cạnh đó, một nhóm nhỏ trong số đó gồm 1.054 người được kiểm tra chuyên sâu các dấu ấn biểu hiện gene để xác định độ tuổi sinh học thực tế.

Kết quả cho thấy những người sinh từ 2-3 con và trong độ tuổi từ 24-38 sẽ có tốc độ lão hóa sinh học chậm nhất và tuổi thọ cao nhất.

Trong khi đó, những người không sinh con hoặc có từ 6 - 7 con trở lên có nguy cơ tử vong sớm và tốc độ lão hóa cao nhất.

Các tác giả cho rằng việc sinh nhiều con làm ảnh hưởng đến sức khỏe chủ yếu là do cơ thể con người có nguồn lực hạn chế; khi dồn quá nhiều năng lượng cho việc sinh sản, các cơ chế tự sửa chữa và bảo trì tế bào sẽ bị bỏ qua, dẫn đến lão hóa nhanh.

Còn đối với người không sinh con, có 2 lý do. Thứ nhất là do họ có vấn đề sức khỏe nên mới không thể sinh con và chính vấn đề sức khỏe đó tác động đến tuổi thọ, tuổi sinh học. Thứ hai, người khỏe mạnh không sinh con sẽ không nhận được một số thay đổi nội tiết tố có lợi khi mang thai và cho con bú, đã được chứng minh trước đó.

Qua đó, nhóm tác giả kết luận rằng các lựa chọn trong lịch sử đời sống (như việc sinh con) sẽ để lại dấu ấn sinh học vĩnh viễn, có thể đo lường được từ rất sớm trước khi con người già đi.

Kết quả này đem lại dữ liệu thú vị hỗ trợ phát triển các chiến lược sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu sâu hơn về cơ chế sinh học của sự lão hóa.

Việc sinh quá nhiều con (vượt mức trung bình) hoặc không sinh con đều có liên quan đến tuổi thọ ngắn hơn và tốc độ lão hóa sinh học nhanh hơn. Ngược lại, những người có số lượng con trung bình thường có sức khỏe sinh học tốt nhất.

Nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra cách kéo dài tuổi thọ hiệu quả

Nghiên cứu từ Mỹ chỉ ra cách kéo dài tuổi thọ hiệu quả

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã so sánh nhiều yếu tố lối sống có thể tác động đến tuổi thọ và đưa ra "bảng xếp hạng" đầy bất ngờ.

Các nhà khoa học Nhật Bản tìm ra "chìa khóa" tăng tuổi thọ mới

(NLĐO) - COX7RP không chỉ đem đến hy vọng mới về sự trường thọ, mà còn là "tuổi thọ khỏe mạnh".

Phát hiện một thứ trong chocolate làm tốc độ lão hóa chậm lại

(NLĐO) - Theobromine - một hợp chất tự nhiên tồn tại trong chocolate - có thể giúp tuổi sinh học của bạn trẻ hơn tuổi thật nhờ kìm hãm sự lão hóa.

tuổi thọ lão hóa Phần Lan nghiên cứu mới
