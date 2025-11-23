HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hy vọng trị khỏi tiểu đường nhờ phát hiện về tế bào "zombie"

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy việc loại bỏ tế bào zombie có tiềm năng giúp "đảo ngược" bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học Cell Metabolism cho thấy các tế bào "zombie" trong mạch máu có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các bệnh chuyển hóa, chẳng hạn như tiểu đường.

Việc tiêu diệt những tế bào zombie này có thể đem đến một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn trong tương lai, theo nhóm tác giả từ Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Mỹ).

Hy vọng trị khỏi tiểu đường nhờ phát hiện về tế bào "zombie" - Ảnh 1.

Phát hiện mới về tế bào zombie hứa hẹn dẫn đến một phương pháp điều trị tiểu đường đột phá - Ảnh minh họa: HAVARD HEALTH

Tế bào zombie là cách họ gọi những tế bào già cỗi, không còn khả năng hoạt động một cách toàn vẹn và đúng cách, nhưng cũng không chết đi.

Mặc dù vẫn đóng vài vai trò hạn chế nhưng các tế bào này thường là nguyên nhân của các bệnh mạn tính, bao gồm tiểu đường.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả đã tập trung vào các tế bào zombie ở mạch máu. 

Để xác định xem những tế bào này có phải là tác nhân chính gây ra rối loạn chuyển hóa hay không, họ đã cho một nhóm chuột thí nghiệm ăn chế độ ăn nhiều chất béo để tăng cân và kích thích quá trình lão hóa tế bào. Sau đó họ loại bỏ các tế bào nội mô lão hóa của chúng để nghiên cứu thêm.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn chiếu xạ một nhóm tế bào nội mô khác để kích thích quá trình lão hóa, rồi cấy ghép những tế bào này vào chuột thí nghiệm gầy gò với quá trình chuyển hóa bình thường.

Kết quả cho thấy việc loại bỏ các tế bào nội mô già cỗi từ những con chuột béo phì có liên quan đến việc giảm khối lượng mỡ, cải thiện đường huyết và giảm rối loạn chuyển hóa nói chung.

Ngược lại, việc cấy ghép các tế bào già cỗi vào những con chuột gầy có liên quan đến đường huyết cao hơn và tình trạng kháng insulin .

"Khi những tế bào này chuyển sang trạng thái ngủ đông của lão hóa, chúng bắt đầu sản sinh ra các chất gây viêm. Các tế bào thường lấy chất dinh dưỡng từ máu để tạo ra năng lượng cần thiết cho hoạt động bình thường. Nhưng khi chúng gặp phải sự tấn công dữ dội của các phân tử gây viêm, quá trình này "trật bánh" - giáo sư - tiến sĩ Nicolas Musi, đồng tác giả, giải thích với Live Science.

Trong giai đoạn thứ hai của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã điều trị cả hai nhóm chuột bằng fisetin, một loại thuốc mà nhóm trước đây đã phát hiện có thể loại bỏ các tế bào lão hóa.

Kết quả cho thấy chúng đều giảm số lượng tế bào mạch máu lão hóa và cải thiện khả năng dung nạp glucose.

Các nhà nghiên cứu cũng đã thử nghiệm loại thuốc này trên các mẫu mô của 6 người bị béo phì ở độ tuổi 40 và 50, ghi nhận hiệu ứng tương tự.

Các kết quả trên hứa hẹn rằng các biện pháp nhằm triệt tiêu tế bào zombie có thể là hướng đi tiềm năng mới để tìm ra phương pháp điều trị dứt điểm đầu tiên, hoặc ít nhất là làm giảm đáng kể bệnh tiểu đường, một căn bệnh cho đến nay vẫn là mạn tính.

Tin liên quan

Loại gạo "quý" của người châu Á chống tiểu đường, cholesterol cực tốt

Loại gạo "quý" của người châu Á chống tiểu đường, cholesterol cực tốt

(NLĐO) - Một nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra một loạt tác dụng kinh ngạc của một loại gạo đặc biệt mà người Việt Nam, Trung Quốc... cho là rất bổ dưỡng.

Tiểu đường type 5, căn bệnh bị lãng quên?

(NLĐO) - Tiểu đường type 5 ước tính ảnh hưởng đến 20-25 triệu người trên toàn thế giới, phổ biến nhất là ở châu Á và châu Phi.

Một loài cây dại ở châu Á có thể là "thần dược" trị tiểu đường

(NLĐO) - Chiết xuất từ một loại quả dại giúp tái kích hoạt một hệ thống tín hiệu chuyển hóa quan trọng vốn bị rối loạn chức năng ở bệnh nhân tiểu đường

tiểu đường rối loạn chuyển hóa lão hóa tế bào zombie
