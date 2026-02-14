HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nghiện game mà thiếu tiền nạp tài khoản, thanh niên liều mạng đi cướp

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Thấy người phụ nữ thường xuyên ở nhà một mình, thanh niên ở Gia Lai đã lên kế hoạch và dùng dao khống chế, cướp tài sản để lấy tiền chơi game.

Ngày 14-2, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Chiến (SN 2007, trú tại xã An Lương) để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 9-2, Chiến đã lẻn vào nhà bà N.T.H (SN 1954, trú tại xã An Lương) dùng dao khống chế, buộc nạn nhân dẫn vào phòng ngủ, mở tủ lấy 7 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, Chiến tiếp tục dùng dao uy hiếp, ép nạn nhân mở cửa sau nhà rồi tẩu thoát.

Thanh niên cướp tài sản của phụ nữ một mình tại gia Lai năm 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chiến bị bắt giữ - Ảnh Công an Gia Lai

Sau khi bị cướp, bà N.T.H đã đến công an trình báo vụ việc.

Xác định tính chất manh động của hung thủ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã An Lương khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Chiến là kẻ đã đột nhập nhà bà N.T.H để cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Chiến đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Nguyên nhân Chiến ra tay cướp tài sản là do nghiện game nhưng thiếu tiền nạp vào tài khoản. Thấy bà N.T.H thường xuyên ở nhà một mình vào buổi tối nên Chiến đã lên kế hoạch cướp tiền.

