Ngộ độc thuốc vì tự ý tăng liều

Ngày 23-9, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết vừa tiếp nhận nhiều ca ngộ độc methotrexate (MTX), loại thuốc điều hòa miễn dịch thường dùng điều trị vảy nến, viêm da cơ địa, bệnh tự miễn.

Bệnh nhân bị tổn thương loét chân do ngộ độc thuốc điều trị. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Một bệnh nhân nam hơn 50 tuổi, bị lichen phẳng được kê 10 mg/tuần nhưng tự ý uống 10 mg/ngày trong 10 ngày. Hậu quả, ông bị tổn thương loét, đau rát vùng sinh dục - hậu môn, phải nhập viện.

Trường hợp khác, bệnh nhân vảy nến uống sai liều 10 mg/ngày liên tục 4 tuần, dẫn tới hoại tử da, loét niêm mạc, suy tủy nặng. Một nam thanh niên 20 tuổi cũng gặp tình trạng loét miệng, nổi bọng nước sau khi dùng methotrexate sai phác đồ.

Bác sĩ Lê Thu Hằng, Khoa Điều trị bệnh da nam giới, cho biết methotrexate là thuốc có tác dụng điều hòa miễn dịch, giảm viêm thường được sử dụng trong da liễu để điều trị các bệnh vảy nến, viêm da cơ địa, bệnh tự miễn, bệnh da viêm, do nó khá an toàn, hiệu quả nhưng chi phí thấp.

"Đây là loại thuốc chỉ được dùng theo đúng chỉ định của bác sĩ và cần theo dõi chặt chẽ. Khác với nhiều loại thuốc khác, methotrexate thường chỉ uống theo tuần, không phải hàng ngày. Nếu dùng sai, người bệnh có thể ngộ độc cấp tính, thậm chí tử vong"- bác sĩ Hằng cảnh báo.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh cần đọc kỹ đơn, tái khám định kỳ để xét nghiệm máu, kiểm tra gan, thận. Chỉ cần dùng thuốc sai thời điểm một vài ngày cũng có thể dẫn tới ngộ độc cấp tính. Các biến chứng thường xuất hiện nhanh, diễn biến nặng nề và khó kiểm soát nếu phát hiện muộn.

Nếu người bệnh có dấu hiệu loét miệng, loét da, sốt, mệt mỏi bất thường cần đến cơ sở y tế ngay.