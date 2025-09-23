HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngộ độc thuốc vì tự ý tăng liều

D.Thu

(NLĐO) - Thấy lâu khỏi bệnh, nhiều người nóng vội tự tăng liều điều trị, dẫn đến ngộ độc cấp tính, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 23-9, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết vừa tiếp nhận nhiều ca ngộ độc methotrexate (MTX), loại thuốc điều hòa miễn dịch thường dùng điều trị vảy nến, viêm da cơ địa, bệnh tự miễn.

Ngộ độc thuốc vì tự ý tăng liều- Ảnh 1.

Bệnh nhân bị tổn thương loét chân do ngộ độc thuốc điều trị. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Một bệnh nhân nam hơn 50 tuổi, bị lichen phẳng được kê 10 mg/tuần nhưng tự ý uống 10 mg/ngày trong 10 ngày. Hậu quả, ông bị tổn thương loét, đau rát vùng sinh dục - hậu môn, phải nhập viện.

Trường hợp khác, bệnh nhân vảy nến uống sai liều 10 mg/ngày liên tục 4 tuần, dẫn tới hoại tử da, loét niêm mạc, suy tủy nặng. Một nam thanh niên 20 tuổi cũng gặp tình trạng loét miệng, nổi bọng nước sau khi dùng methotrexate sai phác đồ.

Bác sĩ Lê Thu Hằng, Khoa Điều trị bệnh da nam giới, cho biết methotrexate là thuốc có tác dụng điều hòa miễn dịch, giảm viêm thường được sử dụng trong da liễu để điều trị các bệnh vảy nến, viêm da cơ địa, bệnh tự miễn, bệnh da viêm, do nó khá an toàn, hiệu quả nhưng chi phí thấp.

"Đây là loại thuốc chỉ được dùng theo đúng chỉ định của bác sĩ và cần theo dõi chặt chẽ. Khác với nhiều loại thuốc khác, methotrexate thường chỉ uống theo tuần, không phải hàng ngày. Nếu dùng sai, người bệnh có thể ngộ độc cấp tính, thậm chí tử vong"- bác sĩ Hằng cảnh báo.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh cần đọc kỹ đơn, tái khám định kỳ để xét nghiệm máu, kiểm tra gan, thận. Chỉ cần dùng thuốc sai thời điểm một vài ngày cũng có thể dẫn tới ngộ độc cấp tính. Các biến chứng thường xuất hiện nhanh, diễn biến nặng nề và khó kiểm soát nếu phát hiện muộn.

Nếu người bệnh có dấu hiệu loét miệng, loét da, sốt, mệt mỏi bất thường cần đến cơ sở y tế ngay.

Tin liên quan

Lở loét, hoại tử da toàn thân do dị ứng thuốc nam

Lở loét, hoại tử da toàn thân do dị ứng thuốc nam

(NLĐO) - Uống thuốc đông y, thuốc nam không rõ thành phần để chữa bệnh, nhiều người đã bị phồng rộp cơ thể, lở loét, bong tróc da nghiêm trọng

Nguy hiểm dị ứng thực phẩm

Những phản ứng, dị ứng từ thực phẩm có thể dẫn đến các triệu chứng ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, thậm chí phản vệ, sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời

Dị ứng thuốc cũng có thể gây chết người

(NLĐO)- Có những người dị ứng với cả những loại thuốc thông thường nhất hay những thức ăn được cho là "lành" nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo