Ngỡ ngàng với điều ẩn chứa bên trong một trại chăn nuôi ở Quảng Nam

Ngày 11-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng tập trung đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà tại khu vực trại chăn nuôi thuộc thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Công an bắt quả tang hàng chục người tụ tập cá cược đá gà Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo đó, lúc 10 giờ 15 phút ngày 5-4, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã Quế Lộc kiểm tra, phát hiện tại khu vực trại chăn nuôi thuộc thôn Lộc Trung - có trên 40 đối tượng tụ tập xung quanh 2 con gà đang đá để cá cược. Phát hiện lực lượng công an, nhiều đối tượng bỏ chạy.

Qua điều tra, tụ điểm đánh bạc trên do Hồ Được (SN 1971, trú thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn), Nguyễn Văn Nhi (SN 1988; trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên), Trần Minh Phương (SN 1987; trú xã Quế Lộc), Ngô Văn Liên (SN 1984; trú xã Duy Hoà, Duy Xuyên) đứng ra tổ chức.

Trần Minh Phương - một trong những người đứng ra tổ chức Ảnh: Công an Quảng Nam

Quá trình tổ chức cho người chơi cá cược thì các đối tượng thu 10% trên tổng số tiền thắng của người chơi, tổng kết các lần tổ chức đá gà trước đó, trung bình mỗi ngày thu được khoảng 2 đến 10 triệu đồng.

Kiểm tra sổ ghi biện, công an xác định tổng số tiền cá cược của trận đá gà lúc bắt quả tang là 258 triệu đồng.

Công an tạm giữ tang vật gồm 2 con gà, 32 xe máy, 2 ô tô và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.