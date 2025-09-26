Ngoại binh lập công, Hà Nội FC có trận thắng đầu tiên

Hà Nội FC và Thanh Hóa FC - Clip: FPT Play

Hà Nội FC có khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025-2026 và buộc phải thay HLV trưởng. Sau 5 trận toàn hòa và thua, đội bóng thủ đô quyết giành chiến thắng đầu tiên khi tiếp đón CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tối 26-9.

Rimario (áo vàng) giúp Thanh Hóa mở tỉ số song vẫn "trắng tay" trước Hà Nội FC

Có lực lượng hùng hậu nhưng Hà Nội FC tiếp tục phung phí cơ hội ghi bàn. Bất ngờ bị Thanh Hóa dẫn bàn từ phút thứ 2, sau pha lập công của Rimaria, đoàn quân HLV Adachi Yusuke dâng đội hình lên phần sân đối phương hòng tìm bàn gỡ.

Chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 56%, tung 19 cú sút, hơn gấp 3 lần đội khách nhưng phải đến hiệp 2, đội bóng "áo tím" mới có bàn thắng. Lần lượt Daniel, Nascimento ghi bàn ở các phút 48 và 58, giúp Hà Nội FC có màn ngược dòng thắng ngoạn mục.

Hà Nội FC đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa 2025-2026

Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới giúp Văn Quyết và đồng đội tạm thoát nhóm nguy hiểm, vươn lên thứ 8 bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 5 điểm sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Thanh Hóa có 2 điểm, đối mặt nguy cơ rơi xuống đáy bảng khi chỉ còn hơn đội cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai vỏn vẹn 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

