Thể thao

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC

Tường Phước (Ảnh: Hoàng Triều)

(NLĐO) - Trở lại sân chơi đẳng cấp nhất quốc gia, CLB CA TP HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC ở ngày ra quân V-League 2025-2026 trên sân nhà tối 16-8

Trên sân nhà Thống Nhất, CLB CA TP HCM tự tin hướng mục tiêu thắng trận ra quân V-League 2025-2026. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Nguyễn Tiến Linh nhanh chóng hóa "người hùng" với pha lập công mở tỉ số cho CA TP HCM ở phút thứ 2.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 1.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 2.

Từ tình huống "không chiến" mẫu mực, tiền đạo tuyển quốc gia bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Quan Văn Chuẩn, giúp đội nhà tăng thêm phần tự tin khi tiếp đón đối thủ mạnh.

Phút 28, Võ Huy Toàn lập "siêu phẩm" sau tình huống ban bật với đồng đội bên hành lang cánh trái và dứt điểm chéo góc hiểm hóc, giúp đội bóng ngành Công an gia tăng cách biệt tỉ số.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 3.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 4.

Có lợi thế dẫn bàn, HLV Lê Huỳnh Đức chủ động triển khai thế trận phòng ngự phản công hòng bảo toàn tỉ số. Bộ ba trung vệ cùng thủ thành Patrik Lê Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong tỏa, hóa giải các mảng miếng tấn công đa dạng của Hà Nội FC.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 5.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 6.

Những nỗ lực của đội bóng thủ đô chỉ giúp họ mang về bàn rút ngắn tỉ số ở phút 83, do công tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Kết quả bất ngờ khiến Hà Nội FC phải nhận sự khởi đầu không suôn sẻ.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 7.

Tiến Linh ghi bàn, CLB CA TP HCM thắng đẹp Hà Nội FC - Ảnh 8.

Trong khi đó, CLB CA TP HCM giành chiến thắng đầu tiên sau lần trở lại sân chơi V-League, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng khi có cùng 3 điểm với đương kim vô địch Nam Định - đội bóng đã có màn ngược dòng thắng Hải Phòng ngoạn mục với tỉ số 2-1 trong trận đấu diễn ra cùng giờ.

CLB CA TP HCM Hà Nội FC Nguyễn Tiến Linh V-League 2025-2026
