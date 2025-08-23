"Người nhện" Trần Trung Kiên giúp HAGL chia điểm với Hà Nội FC

HAGL và Hà Nội FC đều có khởi đầu không tốt ở V-League 2025-2026 khi "trắng tay" trong ngày ra quân. Với lợi thế sân nhà, đội bóng thủ đô muốn đánh bại HAGL ở vòng 2 để tìm lại mạch thắng.

Văn Quyết

Hai Long

...và Thành Chung đều không thể ghi bàn vào lưới HAGL

Tuy lấn lướt đối phương về tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm cầu môn nhưng Hà Nội FC bế tắc trong việc "xuyên thủng lưới" HAGL. Đáng chú ý, thủ thành Trần Trung Kiên thể hiện tài phản xạ nhạy bén, cứu thua xuất thần, giúp đội khách giữ sạch lưới trước "làn sóng" tấn công ồ ạt của các chân sút Hà Nội.

Thống kê toàn trận cho thấy Hà Nội FC tung 21 cú sút với 9 trong số đó đưa bóng trúng mục tiêu. Các tình huống dứt điểm của đội chủ nhà đều có lực mạnh, đưa bóng đi hiểm hóc song không thể đánh bại thủ môn Trung Kiên.

Thủ thành Trung Kiên là nguyên nhân khiến Hà Nội FC phải chia điểm trên sân nhà

Cản phá 9 tình huống có thể dẫn đến bàn thua cho đội nhà, "người nhện" của HAGL xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trận hòa trên sân Hàng Đẫy cũng giúp đội bóng phố núi có điểm số đầu tiên ở V-League mùa này, tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng với 1 điểm sau 2 lượt đấu.

HAGL

...và Hà Nội FC có cùng 1 điểm sau 2 vòng đấu

Trong khi đó, Hà Nội FC gây thất vọng với sự khởi đầu không tốt, tạm xếp thứ 11 với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 vòng đấu. Đoàn quân HLV Teguramori Makoto đang cho thấy sự vấp váp trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật, những mảng miếng tấn công sở trường chưa thể phát huy hiệu quả.