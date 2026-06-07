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Sức khỏe

Ngoài đèn học, đâu là nguyên nhân khiến trẻ bị cận thị?

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều phụ huynh cho rằng đèn học là nguyên nhân gây cận thị, song các chuyên gia nhận định lối sống ít vận động ngoài trời mới là yếu tố đáng lo ngại.

Ít vận động ngoài trời, sử dụng thiết bị điện tử nhiều và các hoạt động nhìn gần kéo dài là những nguyên nhân chính khiến tỉ lệ cận thị ở trẻ em ngày càng gia tăng.

Ngoài đèn học, đâu là nguyên nhân khiến trẻ bị cận thị? - Ảnh 1.

Trẻ được khám, sàng lọc thị lực và tư vấn phòng ngừa cận thị tại chương trình. Ảnh: Phương Anh

Thông tin được các bác sĩ chia sẻ tại chương trình cộng đồng "Ngày hội Bé vui khám mắt" do Bệnh viện Đông Đô tổ chức ngày 7-6 tại Trường Mầm non Đống Đa (Hà Nội), hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Chương trình gồm hoạt động khám sàng lọc thị lực, tư vấn chăm sóc mắt cho trẻ và các trò chơi trải nghiệm giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ thị lực. Tại đây, các bác sĩ đã khám, sàng lọc thị lực cho hơn 200 trẻ. Đặc biệt, chương trình còn hỗ trợ 14 học sinh vùng cao Pà Cò (tỉnh Phú Thọ) cùng giáo viên và phụ huynh tham gia khám mắt, tư vấn chăm sóc thị lực. 

Theo thống kê của Hội Nhãn khoa Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 5 triệu trẻ mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị và loạn thị, chiếm 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Nhiều khảo sát cho thấy tình trạng này đang gia tăng nhanh chóng như một "đại dịch" học đường.

Tại Hà Nội, một số lớp học ghi nhận khoảng 51% học sinh mắc tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm 37,5%. Tại TPHCM, tỉ lệ này lên tới 75,6%, riêng cận thị chiếm 52,7%. Các chuyên gia cảnh báo nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tật khúc xạ có thể ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt và làm tăng nguy cơ nhược thị ở trẻ.

Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, cho biết nhiều phụ huynh vẫn cho rằng cận thị xuất phát từ việc đọc sách trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cho thấy nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi lối sống của trẻ em hiện đại.

Theo bác sĩ Thủy, yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa cận thị là thời gian hoạt động ngoài trời. Trẻ em trước đây thường xuyên vui chơi trong môi trường tự nhiên, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có cường độ cao. 

Loại ánh sáng này giúp võng mạc tiết dopamine - chất có tác dụng hạn chế sự phát triển quá mức của trục nhãn cầu, từ đó giảm nguy cơ cận thị.

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Chương trình hỗ trợ học sinh vùng cao khám, sàng lọc các tật khúc xạ

Trong khi đó, trẻ em hiện nay dành phần lớn thời gian học tập và giải trí trong nhà, còn ánh sáng nhân tạo không thể thay thế hoàn toàn vai trò bảo vệ mắt của ánh sáng tự nhiên. 

Việc đọc sách, học tập hoặc sử dụng điện thoại, máy tính bảng trong thời gian dài khiến mắt phải điều tiết liên tục, làm tăng nguy cơ mỏi mắt và cận thị. Tiếp xúc quá nhiều với màn hình điện tử cũng có thể gây khô mắt, mỏi mắt kỹ thuật số. 

Các chuyên gia khuyến cáo trẻ nên hoạt động ngoài trời ít nhất 2 giờ mỗi ngày, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối và khám mắt định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bất thường về thị lực.

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