HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngoài tăng lãi suất, các ngân hàng còn áp dụng cách này để hút tiền gửi cuối năm

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục tăng khi nhiều ngân hàng cùng điều chỉnh, cuộc cạnh tranh huy động vốn đang "nóng" trở lại.

Trong biểu lãi suất huy động mới nhất vừa được áp dụng, Vietcombank đã điều chỉnh tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất cao nhất đối với các khoản tiền gửi từ 24 tháng trở lên đạt 5,3%/năm, tăng tới 0,6 điểm phần trăm so với tuần trước.

Không chỉ Vietcombank, các “ông lớn” khác trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như BIDV, Agribank và VietinBank cũng đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất. 

Mức tăng cao nhất ghi nhận từ 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm, tập trung ở các kỳ hạn dài từ 12 tháng, đưa lãi suất lên ngưỡng 5,3%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn, nhóm ngân hàng này cũng tăng lãi suất với biên độ phổ biến từ 0,3 đến 0,6 điểm phần trăm.

Diễn biến trên cho thấy các ngân hàng thương mại nhà nước đã chính thức nhập cuộc vào xu hướng tăng lãi suất huy động, sau một thời gian dài duy trì mặt bằng lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ngoài tăng lãi suất còn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi để hút tiền gửi vào dịp cuối năm. Cụ thể, PVcomBank cho biết vào các ngày thứ sáu hằng tuần trong tháng 12, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, với số tiền từ 100 triệu đồng, sẽ được cộng thêm 1,5 điểm phần trăm. Nhờ đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng này có thể lên tới 7,6%/năm.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Từ ngày 17-12, khách hàng gửi tiết kiệm được cộng thêm 0,5 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết, đưa lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 6-8 tháng lên mức 6,8%/năm.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như NCB, ABBank, Sacombank, LPBank, Cake by VPBank… cũng đồng loạt áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất để hút dòng tiền gửi trong những ngày cuối năm.

Thêm nhiều "ông lớn" ngân hàng tăng lãi suất gửi tiết kiệm - Ảnh 1.

Lãi suất huy động tăng tiếp

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới nhất, các chuyên gia của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhận định việc nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất gần đây cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại trong quý IV/2025. Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, khi các ngân hàng muốn đón đầu nhu cầu vốn tăng mạnh dịp cuối năm và thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Với sự nhập cuộc của nhóm ngân hàng thương mại lớn từ Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Vietcap cho rằng động thái này không bất ngờ xét tới việc các ngân hàng tư nhân đã tăng lãi suất trước đó. Ngân hàng Nhà nước cũng đã nâng lãi suất thị trường mở (OMO) thêm 0,5 điểm cơ bản.

Thêm nhiều "ông lớn" ngân hàng tăng lãi suất gửi tiết kiệm - Ảnh 2.

Các ngân hàng thương mại nhà nước tăng lãi suất sau khi duy trì ổn định suốt thời gian qua. Nguồn: Wichart

"Quan trọng hơn, với lần điều chỉnh này, lãi suất tiền gửi 12 tháng niêm yết của Vietcombank, BIDV và VietinBank tăng 0,5 điểm % lên 5,2%, vẫn thấp hơn so với đáy thời dịch COVID-19 và thấp hơn khoảng 1,6 điểm % so với mức trước COVID-19. Điều này cho thấy mặt bằng lãi suất tuyệt đối như vậy vẫn mang tính hỗ trợ cho nền kinh tế" – chuyên gia của Vietcap nêu.

Theo các chuyên gia, áp lực tăng lãi suất huy động hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát và mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn mang tính hỗ trợ. Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026 của Chính phủ.

Thêm nhiều "ông lớn" ngân hàng tăng lãi suất gửi tiết kiệm - Ảnh 3.

Nguồn: VNBA


Tin liên quan

Có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

(NLĐO) – Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục nhích lên ở nhiều ngân hàng, gửi 6 tháng có lãi suất trên 7%/năm.

Lãi suất tăng nhanh, tiền nhàn rỗi sẽ chảy đi đâu?

(NLĐO) – Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm chưa ngừng khi một số ngân hàng quy mô lớn cũng nhập cuộc

Giá vàng hôm nay 11-12: Tăng tốc khi Mỹ giảm lãi suất

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng tốc ngay khi Mỹ giảm lãi suất, đồng USD giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác.

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay lãi suất lãi suất huy động lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank Vietinbank
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo