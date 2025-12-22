Trong biểu lãi suất huy động mới nhất vừa được áp dụng, Vietcombank đã điều chỉnh tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất cao nhất đối với các khoản tiền gửi từ 24 tháng trở lên đạt 5,3%/năm, tăng tới 0,6 điểm phần trăm so với tuần trước.

Không chỉ Vietcombank, các “ông lớn” khác trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như BIDV, Agribank và VietinBank cũng đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất.

Mức tăng cao nhất ghi nhận từ 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm, tập trung ở các kỳ hạn dài từ 12 tháng, đưa lãi suất lên ngưỡng 5,3%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn, nhóm ngân hàng này cũng tăng lãi suất với biên độ phổ biến từ 0,3 đến 0,6 điểm phần trăm.

Diễn biến trên cho thấy các ngân hàng thương mại nhà nước đã chính thức nhập cuộc vào xu hướng tăng lãi suất huy động, sau một thời gian dài duy trì mặt bằng lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ngoài tăng lãi suất còn đẩy mạnh các chương trình ưu đãi để hút tiền gửi vào dịp cuối năm. Cụ thể, PVcomBank cho biết vào các ngày thứ sáu hằng tuần trong tháng 12, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, với số tiền từ 100 triệu đồng, sẽ được cộng thêm 1,5 điểm phần trăm. Nhờ đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng này có thể lên tới 7,6%/năm.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập. Từ ngày 17-12, khách hàng gửi tiết kiệm được cộng thêm 0,5 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết, đưa lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 6-8 tháng lên mức 6,8%/năm.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác như NCB, ABBank, Sacombank, LPBank, Cake by VPBank… cũng đồng loạt áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất để hút dòng tiền gửi trong những ngày cuối năm.

Lãi suất huy động tăng tiếp

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới nhất, các chuyên gia của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhận định việc nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất gần đây cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại trong quý IV/2025. Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, khi các ngân hàng muốn đón đầu nhu cầu vốn tăng mạnh dịp cuối năm và thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Với sự nhập cuộc của nhóm ngân hàng thương mại lớn từ Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Vietcap cho rằng động thái này không bất ngờ xét tới việc các ngân hàng tư nhân đã tăng lãi suất trước đó. Ngân hàng Nhà nước cũng đã nâng lãi suất thị trường mở (OMO) thêm 0,5 điểm cơ bản.

Các ngân hàng thương mại nhà nước tăng lãi suất sau khi duy trì ổn định suốt thời gian qua.

"Quan trọng hơn, với lần điều chỉnh này, lãi suất tiền gửi 12 tháng niêm yết của Vietcombank, BIDV và VietinBank tăng 0,5 điểm % lên 5,2%, vẫn thấp hơn so với đáy thời dịch COVID-19 và thấp hơn khoảng 1,6 điểm % so với mức trước COVID-19. Điều này cho thấy mặt bằng lãi suất tuyệt đối như vậy vẫn mang tính hỗ trợ cho nền kinh tế" – chuyên gia của Vietcap nêu.

Theo các chuyên gia, áp lực tăng lãi suất huy động hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát và mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn mang tính hỗ trợ. Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 10% năm 2026 của Chính phủ.

Nguồn: VNBA




